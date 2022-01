La Gerencia ampliará la sala de espera para minimizar el riesgo de contagio en el Consultorio de Vilaxoán

La gerencia del área sanitaria realizará obras para ampliar la sala de espera del Consultorio de Vilaxoán y minimizar así el riesgo de contagio de coronavirus. Será en las próximas semanas cuando los técnicos valorarán la situación estructural de las instalaciones y la actuación a llevar a cabo, en caso de que no sea “prohibitiva” desde el punto de vista económico ni muy “complexa” en términos técnicos.



Así lo explicó ayer el gerente del área sanitaria, José Ramón Gómez-Fernández, durante la visita que realizó a las instalaciones a petición de la Coordinadora Veciñal Sur, compuesta por las asociaciones de vecinos de Faxilde y Sobradelo y por la Plataforma Vilaxoán Esperta.



El gerente reiteró que no hay intención por parte de la Consellería de Sanidade de cerrar el Consultorio, pero por el momento tampoco hay fecha para la reapertura.



“Abrir agora é absolutamente prohibitivo”, señaló Gómez- Fernández, que incidió en la evolución actual de la pandemia, con algo más de nueve mil casos en el área sanitaria. “Temos o compromiso de facer unha revisión das instalaciones e estrutura para ver se os nosos técnicos da área poden indicar se hai algunha actuación a nivel estructural”, explicó el gerente, al que acompañaron también Elena Suárez y Ana Granja, diputada y concejala del PP, así como miembros de la Asociación de Vecinos de Vilaxoán.



El objetivo es minimizar el riesgo de contagio en una sala de espera que, en tiempos normales, acogería a unas 15 o 20 personas, pero en la que ahora no sería posible más de dos. “Temos que analizar as circulacións e o tamaño”, apuntó el gerente del área, que incidió en que será en el momento en el que finalice esta sexta ola cuando se podrá valorar la reapertura del centro médico.



La AVV de Vilaxoán mostró su confianza en las declaraciones del gerente y su intención de esperar “dous o tres meses”. Fue la Coordinadora Sur, que gestionó la visita, la que anunció su intención de estar “vixiantes”, ya que entienden que la pandemia, y sobre todo “determinados usos” llegaron para quedarse. “Agradecemos que o xerente fale co pobo”, aseguró Cándido Meixide, portavoz del colectivo. A las puertas del centro, unas mujeres echaron en cara a José Ramón Gómez que “non dese a cara” antes. La Coordinadora ve con buenos ojos la propuesta de ampliación, para garantizar así la continuidad del servicio. Meixide destacó que el consultorio es “moi importante” para los vecinos, sobre todo para los mayores, y anunció que estarán pendientes “porque sabemos que estas cousas cando se perden non se recuperan”. Por ello, pidió “colaboración” y “sensibilidade”.









Nuevo tramo de vacunación





En cuanto a la situación de los contagios de coronavirus en el área, siguen al alza, aunque con un crecimiento algo más lento que en semanas anteriores. Así, se registraron 610 nuevos contagios en Pontevedra- O Salnés, que elevaron en 267 más los casos activos, tras producirse 543 altas. Las hospitalizaciones suben ligeramente, con 76 personas ingresadas en planta y 7 en la UCI. La próxima semana comenzará la vacunación para 3.000 vecinos en el tramo de 29 a 18 años.