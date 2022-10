La Gestora del PP prorroga la decisión para elegir al candidato a la Alcaldía de Ravella

Es cuestión de pocos días, pero la Gestora del Partido Popular de Vilagarcía todavía no ha tomado la decisión sobre la persona que encabezará la candidatura de cara a los comicios municipales del próximo año. La dirección provincial del PP capitaneada por Luis López había establecido como plazo máximo para la decisión ayer, pero la formación local ha decidido dilatar un poco más los plazos. “La decisión todavía no está tomada”, aseguraba ayer la presidenta de la Gestora, Ana Granja. Ella misma incidía en que “sí, nos dijeron que el plazo era el día 10, pero entendemos que era algo tan estricto. En todo caso es un proceso interno y la decisión se adoptará en cuestión de días”.





Según Granja son los miembros de la Gestora los que seguirán debatiendo para decidir cuales son las mejores alternativas. Lo idóneo –según ella misma reconoce– es conseguir “una candidatura unificada”. De no ser así tendrán que ofrecer igualmente nombres (los que sean) a la dirección provincial para que sea esta la que elija.





Lo que parece claro es que esa candidatura unificada estaría lejos de lograrse. De hecho –tal y como avanzó Diario de Arousa hace unos días– el liderazgo de la formación es cosa de dos: por una parte la propia Ana Granja que asegura que “estoy a disposición del partido para lo que este considere” y que estaría “encantada e ilusionada” de encabezar la candidatura y por otro el joven Juan Andrés Bayón Rolo. Ambos tendrían sus respectivos apoyos dentro de la Gestora, de ahí que la decisión final se retrase en el tiempo y con el cronómetro electoral en contra.





De no haber un candidato de consenso en la agrupación local vilagarciana (que es lo que se quiere tanto desde la Gestora como desde la propia Dirección Provincial) será esta última la que adoptará la decisión final.





Pese a ser un proceso interno lo cierto es que la decisión del PP de Vilagarcía es importante a la hora de marcar la agenda electoral en la capital arousana. Siendo como es el principal partido de la oposición el PP pugnará abiertamente por arrebatarle el bastón de mando al socialista Alberto Varela en los comicios de mayo o, al menos, intentará que pierda su mayoría absoluta.





Lo que parece claro es que la decisión está entre Bayón y Granja. “Buscamos lo mejor para el partido”, aseguraba ayer la segunda.