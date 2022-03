El Gobierno considera que los juzgados de Vilagarcía tienen una carga de trabajo “razonable”

La carga de trabajo de los juzgados de Vilagarcía supera en siete puntos el cien por cien de la carga de trabajo, pero desde el Ministerio de Justicia consideran que se trata de un volumen “razonable”. Así responden a la pregunta sobre la creación de una cuarta sala planteada por el diputado de Galicia en Común- Podemos, Antón Gómez- Reino.



“No está sobrecargado”, señala el Gobierno en su respuesta, en la que incide, de hecho, en que el partido judicial de Vilagarcía se encuentra “en al posición 238 de 354, por lo que hay 116 partidos que sufren una mayor carga en juzgados mixtos”.



Otra de las razones que exponen desde el organismo que dirige Fernando Grande-Marlaska es que desde la Xunta de Galicia nunca solicitaron, al menos desde que se puso en marcha el Gobierno de coalición PSOE- Podemos, la creación del cuarto juzgado en Vilagarcía, que da servicio también a localidades como Vilanova, A Illa y Catoira.



“En cuanto a la petición de creación de un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Vilagarcía de Arousa, de conformidad con los antecedentes de todas las propuestas de creación de nuevas unidades judiciales en los últimos años de esta Dirección General, se informa de que la Comunidad Autónoma de Galicia no ha incluido su creación en ninguna de ellas”.



De hecho, las propuestas de la Xunta para las programaciones de 2019, 2020 y 2021 contemplan nuevos juzgados en Lugo, Santiago, Vigo y A Coruña, pero no en Vilagarcía.



El escrito del Ministerio de Justicia también tiene en cuenta las propuestas de creación del Consejo General del Poder Judicial, que mediante el Acuerdo de la Comisión Permanente de 2019 ya propone la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Vilagarcía de Arousa.



También lo solicita el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en la memoria de 2020, aunque en el escrito del Ministerio destacan que no lo pidió en 2019.



Por último, el organismo estatal tiene en cuenta la superación del módulo en más de un treinta por ciento de media en los cinco años anteriores, lo que se estipula valorando conjuntamente el peso de los asuntos civiles y penales. Según las cifras que contempla el Ministerio, esta circunstancia se dio en 2009, 2010, 2021, 2013 , 2014 y 2015; pero no a partir de 2016, cuando, entran en vigor los nuevos módulos.





Aprobación en el Pleno





La creación de un cuarto juzgado en Vilagarcía es una demanda histórica de los trabajadores y sus representantes, pero también de la Corporación. En el último Pleno, se aprobó una moción, presentada por Marea da Vila, para reclamar esta ampliación. Contó con el voto favorable de todos los partidos, excepto del PP. Desde el Estado revelan ahora que la Xunta nunca solicitó esta medida, mientras que desde la administración autonómica siempre se ampararon en precisamente en las unidades de creación que determina el Estado.