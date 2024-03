Infraestruturas señala que no se necesita ningún informe suyo para dar electricidad al albergue

La Consellería de Infraestruturas señala que no es necesaria ninguna autorización de la Xunta de Galicia para poder dotar de suministro eléctrico al albergue de Carril, tal y como apuntaba el Concello estos días. El departamento autonómico expone que la actuación solo afecta a la red viaria municipal y que está en zona urbana, por lo que “non hai zona de afección xerada pola PO-548”. Explican desde la Consellería que, efectivamente, la Axencia Galega de Infraestruturas recibió la solicitud de autorización por parte de Unión Fenosa, pero que se constató que esta se refería a una actuación que no afecta al dominio público y que se sitúa en una zona que no afecta a las carreteras autonómicas. Así pues la Axencia Galega da por resuelto este asunto que es uno de los que impide la puesta en funcionamiento del albergue carrilexo.



Desde la Consellería de Infraestruturas ponen la puntilla al respecto y destacan que “o Concello de Vilagarcía, como promotor da actuación, podería terse dirixido á Axencia Galega de Infraestruturas se tiña urxencia, pero non o fixo”.



Cabe recordar que la administración local remitió estos días a la Xunta de Galicia el informe técnico en el que se constata la resolución de las deficiencias que personal de la administración autonómica había detectado en el albergue y que, mientras no se solucionasen, impedían su incorporación a la Rede Pública del Xacobeo. Entre las cuestiones a resolver estaban algunas relacionadas con humedades y también otras a las que el Concello ha puesto reparo argumentando su postura al respecto, como por ejemplo la dotación del mobiliario que –desde Ravella– entienden que debe correr a cuenta de la administración autonómica.



El compromiso de la Xunta es –si el inmueble reúne los requisitos– incluirlo en la Rede Pública. Si no se hace el alcalde, Alberto Varela, ya señaló que se buscarán otras opciones.