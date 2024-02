Julio Torrado traslada petición formal de debate a Montse Prado y Raúl Santamaría

El PSOE ha trasladado una petición formal al PP y al BNG de la comarca para invitarlos a un debate conjunto en el que participarían el candidato socialista, Julio Torrado, el conservador, Raúl Santamaría y la nacionalista, Montse Prado. Los tres ubicados en puestos de salida para las elecciones del próximo domingo.

Los socialistas consideran que se dan las “circunstancias axeitadas” , dado que el BNG “tende a responder afirmativamente a estas propostas” y que en los últimos días comprobaron “con satisfacción a vontade expresada nestes días a través dos medios de comunicación polo candidato do PP por esta comarca de estar dispoñible para participar”. Un punto que el socialista Julio Torrado considera un “avance ao superar hábitos anteriores polos que noutras campañas autonómicas o PP non desexaba participar”. Añadió que “ogallá non sexa un xesto cara a galería para quedar ben e o candidato do PP non defraude aos electores xa antes das eleccións”.



Torrado valora que “sería difícil de comprender que alguén queira presentarse a unhas eleccións sen participar do elemento máis puramente democrático dunha campaña que é un debate sobre ideas e proxectos”. Añade además que “cando un se presenta para representar á cidadanía nun lugar tan relevante como é o Parlamento de Galicia, a dedicación máis importante que debes ter é expoñer as túas ideas e estar a disposición dos veciños”.