El lugar de Piñeiro, en Vilagarcía, estrena comisión de fiestas tras casi 30 años sin celebraciones

En Piñeiro –la pequeña aldea vilagarciana de la parroquia de San Martín de Sobrán– había ganas de fiesta. Por eso la primera edición de la Festa do Cocido sobrepasó todas las expectativas y hubo que rechazar reservas porque el espacio en la carpa habilitada para la celebración gastronómica tenía capacidad para poco más de 200 personas. Ha sido el primer éxito –de los que vendrán– de la nueva comisión de fiestas que se ha reconstruido después de 27 años. Casi tres décadas en las que estas 40 casas se quedaron sin dos de sus celebraciones más emblemáticas, el San Martiño (en el mes de noviembre) y Santa Mariña (cada 18 de julio). “Hai un par de meses ou así acordamos de xuntarnos e facer algo. Volver montar a comisión e intentar revivir un pouco isto”, señala David Tobío. Él es el presidente de una comisión conformada por “máis mulleres ca homes” y que desde ya están dispuestos a que el ritmo no decaiga en este punto. “Aquí somos moi poucas casas, arredor de 40, e non pedimos donativos nin nada. O que fixemos foi vender rifas e ir pedindo tamén a publicidade das empresas”, explica Tobío.

El cocido triunfó entre los asistentes a la fiesta | GONZALO SALGADO



Tenían decidido que la primera fiesta que querían recuperar era la del San Martiño. “Cando se facía, hai moitos anos xa, era unha festa tradicional. Había alborada, sesión vermú e verbena con orquestras”, explica el presidente de la nueva comisión. Ahora decidieron recuperarla con un formato distinto. “Decidimos facer unha festa gastronómica e apostamos polo cocido. Contratamos un catering e a verdade é que tivo a cousa moi boa acollida. Cando xa tiñamos todas as prazas cubertas seguía chamando xente e tivemos que dicirlles que non podiamos aceptar máis reservas”, explica Tobío. De hecho indica que “ao principio non sabiamos se iba funcionar ben porque como había que pagar... pois non sabiamos como iba responder a xente”. No solo los vecinos del propio Piñeiro se lanzaron para disfrutar de la que ha sido la primera edición de la Festa do Cocido, sino que la gente que acudió hasta este punto de Sobrán “viña de moitísimos lados. A verdade que é algo que nos saleu ben”.



A por Santa Mariña

La nueva comisión –que se presentó en el marco de la celebración gastronómica– tiene ilusión y también ganas. De ahí que el próximo objetivo sea la fiesta de Santa Mariña el próximo mes de julio. “A nosa idea é facer unha gran romaría aquí na carballeira tan bonita que temos”, explica el presidente del colectivo. Para esa ocasión tienen en mente “facer un asado nós, xa sen contratar catering nin nada. Facelo nós porque para alá xa teremos máis tempo”. Quieren hacer lo que es “unha romaría de toda a vida”. Un formato que –aunque hay zonas en las que se está recuperando– no es muy habitual al menos en la zona de Vilagarcía.

La primera actividad de la nueva comisión fue todo un éxito | GONZALO SALGADO



Lo que tienen claro desde la comisión de fiestas es que para recaudar, hay que trabajar. De ahí que ya tengan algunas actividades programadas para poder conseguir fondos. Además de la primera edición de la Festa do Cocido tienen prevista una excursión a Portugal y a las luces de Navidad de Vigo para el próximo 7 de diciembre.



David Tobío dice que la idea es poder seguir haciendo las fiestas porque reconoce que “somos un sitio moi pequeno, donde tamén hai xente maior e senón tamén é unha tristeza”.



La alegría que dan estas celebraciones se demostró con una fiesta gastronómica que fue todo un éxito y en la que no faltaron las actuaciones musicales a lo largo del día.