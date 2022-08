Mar arranca con las rondas informativas sobre las elecciones a cofradías previstas para este año

Septiembre empieza con deberes para el sector del mar que este año se enfrenta a un nuevo proceso electoral para renovar los órganos de gobierno en las diferentes cofradías gallegas. La Consellería do Mar arranca con una reunión mañana en la Federación Galega de Cofradías para informar debidamente del proceso. La propia Rosa Quintana indica que en la reunión “daremos conta dos pasos previos á celebración dos comicios” e indica que “a participación é vital para o futuro da túa confraría e para a defensa dos intereses do conxunto do sector polo que, se es socia ou socio dalgún dos 63 pósitos de Galicia, isto interésache”.



Unos comicios que determinarán el devenir de las cofradías arousanas durante los próximos cuatro años y en un momento crucial para el sector del mar con cuestiones importantes sobre la mesa como son la regeneración de los bancos de libre marisqueo en Cabío, Os Lombos y O Bohído (en caída productiva desde hace años) o los problemas de contaminación denunciados abiertamente por cofradías y agrupaciones de mariscadores a través de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa. Además sigue abierto el conflicto por la extracción de la mejilla entre bateeiros y percebeiros.



Por el momento desde la Consellería do Mar no han hecho pública la fecha exacta de los comicios, aunque está previsto que sea en este último trimestre del año. Queda por saber si los patrones que actualmente lideran las diferentes cofradías se presentarán para este nuevo mandato. Cabe recordar que en el caso concreto del Pósito de Carril este está a día de hoy a manos de una Xestora después de varias dimisiones que forzaron a la disolución de la Xunta Xeral.