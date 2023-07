Mar habilita una línea de ayudas para compensar la caída de ingresos de los bateeiros por la toxina

La Consellería do Mar habilitará una línea de ayudas para compensar la caída de ingresos de los bateeiros afectados por la toxina en el año 2022. Así lo anunció el titular del departamento, Alfonso Villares, en una visita a Combarro en la que destacó que la orden de ayudas se publicará en unos días y que cuentan con un presupuesto de 500.000 euros. Estas ayudas irán destinadas a los titulares de “establecementos de acuicultura que visen suspendida a recollida dos moluscos cultivados de xeito ininterrompido durante máis de catro meses consecutivos no pasado exercicio”. Se refieren desde el departamento autonómico a bateas afectadas por toxinas paralizantes, lipofílicas o incluso las dos a la vez. Las aportaciones – cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo e de Pesca– cubrirán como máximo la mitad del descenso en los ingresos registrados por los productores de acuicultura hasta un máximo de 100.000 euros. Su importe se calculará comparando la facturación de la empresa en el ejercicio 2022 con la obtenida en los ejercicios anteriores. En la zona de O Salnés –y según los datos que maneja el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar)– están afectadas tres zonas de polígonos de bateas en Portonovo.