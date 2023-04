Mar inicia la reapertura de zonas para extracción de la mejilla

La Consellería do Mar se encuentra reabriendo, de cara a las próximas mareas, las zonas para la extracción de la mejilla que se cerraron la semana pasada. De hecho, algunos de los planes de gestión del percebe afectados, de la provincia de A Coruña, ya fueron modificados y las resoluciones serán publicadas, convenientemente, en la web del departamento que dirige Rosa Quintana.



Son las zonas de la provincia de A Coruña que fueron cerradas la semana pasada y quedarían todavía las de la provincia de Pontevedra. La Consellería do Mar aseguró que esta reapertura se llevaría a cabo con las siguientes mareas, utilizando como sistema la modificación de los planes de percebe.



Y es que la Consellería do Mar tomó la decisión la semana pasada amparándose en criterios de los servicios jurídicos, ante los recursos presentados por las cofradías a la apertura de zonas de mejilla. El departamento de Quintana optó por acordar la apertura “con carácter extraordinario” y en base a las condiciones establecidas en la Orde do 26 de outubro do 2000. Sin embargo, los recursos presentados por la Federación Galega de Confrarías, que apoya a los percebeiros, señalaban, entre otras cuestiones, que estos cambios “vulneraban” la Orde do 22 de decembro de 2021, que regula los planes de explotación del percebe. Fue por ello que desde la Xunta decidieron aceptar estos recursos, recrudeciéndose el conflicto.

Con la anulación de la apertura de estas zonas, unos 20-25 kilómetros de costa, las organizaciones bateeiras más proclives al diálogo con Mar, Socomgal, Opmeta y Amegrove, abandonaron la Mesa de Negociación do Mexillón y los bateeiros regresaron de nuevo a San Caetano, en una protesta que fue duramente reprimida y que se saldó con heridos y detenidos.



La Consellería, apelando al diálogo, señaló que se estaban buscando fórmulas y, a los pocos días, anunció que se reabrirían con las próximas mareas, mediante la modificación de los planes de percebe, una fórmula con mayor estabilidad legal, según fuentes autonómicas. Ahora habrá que ver si esta situación convence a Opmega, Socomgal y Amegrove para volver a la mesa de negociación. Mientras, las 28 asociaciones de productores de mejillón reunidas en la plataforma más crítica piden, directamente, el fin de las restricciones.