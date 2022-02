Mar y el sector retoman el diálogo y trabajan en una norma de consenso para la mejilla

Regreso al diálogo. El violento episodio de insultos, abucheos y acorralamiento de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, por parte de un grupo de bateeiros no ha impedido que responsables del departamento autonómico se reuniesen ayer con el sector bateeiro para seguir avanzando en una norma de consenso sobre la extracción de la mejilla. La directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación, Mercedes Rodríguez, y el subdirector xeral de Gardacostas, Lino Sexto, mantuvieron ayer por la tarde un encuentro con los representantes de las principales organizaciones bateeiras para hablar de la importancia de diseñar una normativa que regule la extracción de la mejilla y que en todo caso vele por el control y por la trazabilidad del recurso. Se trata, según apuntan desde la Consellería do Mar, de actualizar la normativa con la puerta abierta (según se desprende del comunicado de la Xunta) a permitir la extracción de la semilla a lo largo de todo el año.



Cabe recordar que el viernes los bateeiros denunciaban que estaban siendo expulsados de zonas en las que actualmente se permite la extracción con la ley en la mano. Algo a lo que la propia conselleira antes de los disturbios se comprometió a buscar solución. De hecho para hoy Rosa Quintana tiene programada una reunión con responsables de las federaciones gallegas y provinciales de cofradías en la que, previsiblemente, también se abordará en este asunto.



El ejecutivo gallego entiende que la norma debe ser por consenso y que debe adecuarse a los avances tecnológicos registrados en los últimos años para facilitar el seguimiento y comprobación de la trazabilidad de este recurso de modo ágil y sencillo. Entre las mejoras previstas estaría un sistema digitalizado de las autorizaciones para la extracción de mejilla de modo que se pudiese realizar la revisión y comprobación de los datos de modo automático e inmediato. La Xunta sigue insistiendo en avanzar con el diálogo en la mano.