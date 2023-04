María de la O Fernández propone repoblar la Carballeira de Os Borrizos

La recuperación de la Caraballeira de Os Borrizos es una de las propuestas que presenta María de la O Fernández, alcaldable de Podemos- Marea da Vila, para su parroquia natal, Cornazo. La candidata morada apuesta por varios ejes, como la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, la mejora de la seguridad vial y la dinamización del entorno con actividades que llamen a los jóvenes.

"A veciñanza de Cornazo merecemos a recuperación dun entorno natural como é a Carballeira de Borrizos", asegura Fernández González, que reivindica, como residente en la zona, "o valor comunitario" de un espacio que necesita tareas de repoblación. La asociación trasladó a Podemos diversas reivindicaciones, como el cuidado del río San Pedro, la rehabilitación de los lavaderos o la mejora de la señalización, entre otras.

Otra cuestión que pone en relevo María de la O Fernández es la mejora de la iluminación de la rotonda, asíu como la necesidad de habilitar un acceso peatonal para los vecinos de Santa Mariña, algo que Podemos llevó en su momento al Congreso de la mano del diputado Antón Gómez-Reino.

"Un goberno non pode presumir de humanizar Vilagarcía cando o que fai é complicar a mobilidade no rural e as parroquias", asegura Fernández González, que defiende que "cun goberno de Podemos- Marea da Vila todas as parroquias de Vilagarcía terán un coidado de primeira".