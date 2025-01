La memoria de Bamio llega al Museo do Pobo Galego a través de su loza

El Museo do Pobo Galego estrenará el miércoles la exposición 'Louza de Bamio, mulleres e territorio', en la que se hace un recorrido por esta importante industria de la parroquia de San Xinés, todavía muy desconocido. La muestra estará abierta hasta el 2 de febrero y podrá verse de forma gratuita en horario de once de la mañana a seis de la tarde, salvo por los domingos cuando solo está abierto por la mañana.

"É a primeira vez que un cachiño da historia de Vilagarcía forma parte deste museo", explicó la concejala de Cultura, Sonia Outón, que destacó que "Bamio foi unha potencia importante na industria louceira, de feito hai restos que todavía aparecen nas fincas dos veciños". En este sentido, la directora del Museo, Concha Losada, incidió en que la muestra también es una llamada a que se donen aquellas piezas que encuentren y no acaben en la basura.

Fue precisamente mediante un incesante trabajo realizado por las Mulleres Rurais de Bamio y por la investigadora de la Universidade de Vigo Beatriz Comendador como la memoria louceira pudo conservarse. Precisamente esta labor como guardianas de la historia es otro de los ingredientes que llevó al Museo do Pobo Galego, que ya cuenta con lozas de Bamio en su exposición permanente.

Colaboración institucional

"Non é unha exposición moi extensa, pero si ten os valores de moito interese para o museo. En primeiro lugar, trátase de louza tradicional; en segundo termo, porque a conservación da tradición parte das mulleres do lugar e, ademais, conta coa colaboración da Universidade de Vigo que demostra estar preto da realidade do país. E, por último, polo feito de que o Concello de Vilagarcía forma parte do Padroado do Museo do Pobo Galego", señaló la presidenta del museo.

El alcalde, Alberto Varela, reivindicó el papel de las Mulleres Rurais e incidió en que aquello que no se transmite "ten risco de que se vaia perdendo". El Concello de Vilagarcía apoya el proyecto de Louceiros de Bamio desde hace años y en 2024 patrocinó la publicación del libro infantil "María e a roda que no para".