Montse Prado: "Os cambios profundos levan tempo, pero en Galicia mudaron cousas que non teñen volta atrás"

Otra de las grandes victorias de la noche fue la del BNG, que en solo dos citas electorales pasó de seis a 26 diputados. “Os resultados poñen en evidencia que non temos teito”, asegura Montse Prado, que repetirá en la cámara gallega. “Houbo 20.100 veciños máis da comarca do Salnés que colleron a papeleta do Bloque”, destaca la nacionalista, que también incide en que uno de cada tres gallegos apoyó la propuesta liderada por Ana Pontón. No se consiguió, eso sí, derrotar al Partido Popular, que revalida con comodidad su mayoría absoluta, incluso subiendo en votos aunque perdiendo dos escaños.

“Os cambios profundos levan tempo, pero en Galiza mudaron cousas que non teñen volta atrás. Hai unha parte importante da cidadanía que se identificou como rebelde e non acepta esa Galiza irrelevante do Partido Popular”, señala la cambadesa.



Para la legislatura que ahora comienza, Prado garantiza que el BNG continuará “loitando para que a sanidade pública estea dotada para dar resposta ás necesidades da poboación”, o para que la Xunta “tome en serio”, la regeneración y el saneamiento de la Ría de Arousa. “Máis apoio significa máis forza”, señala la diputada, convencida de que el BNG será alternativa de gobierno para las siguientes.