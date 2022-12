Los PAC de Vilagarcía y Caldas vuelven a quedarse sin médico durante el puente

La mejora anunciada todavía no se vislumbra en la sanidad de O Salnés, al menos no de forma contundente. Ayer fueron las urgencias de Vilagarcía y Caldas las que se vieron de nuevo afectadas por la falta de médicos. Los PAC estuvieron solo cubiertos por el personal de enfermería, por lo que los casos que requieren de una atención más profunda o de medicación fueron enviados al Hospital.



Una situación que ya provoca también inconveniencias en el centro de Ande, como denunciaron los propios profesionales, y que no se solucionó desde que estalló el verano pasado. A las puertas de las vacaciones de Navidad, la falta de médicos sigue produciéndose, aunque no con tanta intensidad como en la temporada estival.





La falta de cobertura de bajas es la principal causa de esta situación, según denuncian los propios facultativos, que acumulan años de desgaste.



Los problemas no se registran solo en los PAC, también en la atención diaria. Así, las esperas para una cita en el médico de cabecera pueden alcanzar los siete días, e incluso las dos semanas. Una situación que se produce no solo en las consultas presenciales, sino en aquellas que se pueden solventar por teléfono, como las que se piden para la obtención de recetas. El Sergas anunció en octubre que se dotaría al área de O Salnés con doce médicos más. Por otra parte, la plataforma SOS Sanidade continúa con la recogida de firmas para una ILP que reformule la Atención Primaria.