Paola María Mochales | “Dimos pasos serios para que todos sepan que la movilidad sostenible es nuestro hito”

Paola María Mochales (Vilagarcía, 1981) inicia ahora una interesante etapa para definir la movilidad del presente y del futuro en la ciudad. Apuesta, para ello, por la participación ciudadana, con una serie de encuentros y la constitución de una Mesa. La concejala de Urbanismo analiza los objetivos y las fases en las que se llevará a cabo este proceso.

¿Cuáles son las líneas generales que marca el Plan de Mobilidade Urbana Sostible?



Están en la fase de diagnóstico, en la que se analizan las formas de movilidad. Hacia donde más nos movemos es hacia Vilanova, Cambados, A Illa... También hacia Pontevedra y Santiago, pero en menor cantidad. Ahora lo que tienen que analizar es si ese flujo es más bien de salida o de entrada. Esos desplazamientos tienen que ser en vehículo privado, ya que carecemos de frecuencias de autobús para ese tránsito. Hay que pensar en global y actuar en local, pero esto va más allá. Habría que actuar a través de Mancomunidade, de Diputación o de la propia Xunta.







El diagnóstico arroja ya algún que otro dato preocupante.



Un dato sorprendente es que la población vilagarciana está estancada desde 2010,, sin embargo el pico de aumento de vehículo es muy grande. A este ritmo, lo que comentan es que no va a haber espacio público que soporte este parque móvil y hay que poner una barrera. Es un dato alarmante. Y en ese sentido, sí es verdad que llegamos tarde, pero llegamos décadas tarde. Nosotros llevamos trabajando desde el inicio.

¿Y cómo se le puede dar la vuelta a esta situación?



Lo que están analizando ahora son las medidas: Creación de ciclovías, la potenciación de la bicicleta, las zonas peatonales... También se está estudiando las diferencias de calles que hay. Lo que se mirará es, por ejemplo, si son necesarias las aceras en el rural o tenemos que tomar otro tipo de sistema, como pintado, señalizaciones, peatonales... Es necesaria una regularización en el aparcamiento. Es un lujo que alguien pueda aparcar en centro urbano para estar diez horas allí.

¿Cuáles son los plazos que se manejan?



El PMUS es una herramienta que nos va a quedar aquí y que va a tener una serie de objetivos que vas a poder hacer a dos años, a cuatro años y a diez años vista. Si es cierto que, como dicen los partidos, esto es voluntad política. Yo podría hacer un PMUS, guardarlo en un cajón y no volver a usarlo. Pero creo que estamos dando pasos desde que llegamos aquí, pasos serios y grandes, para que todo el mundo se dé cuenta de que la movilidad sostenible es uno de nuestros hitos. Nunca va a quedar en un cajón. No son obligatorios en nuestro caso, pero sí es importante para que esa estrategia continúe en un futuro, estemos o no nosotros.

¿Las medidas que se tomaron antes, relacionadas con la movilidad, podrían sufrir cambios tras el PMUS?



Todos los equipos redactores de las políticas de movilidad van en las mismas líneas. El equipo redactor que nos hizo el proyecto de las ciclovías también realiza planes de movilidad, doy por hecho que está bien redactado porque vamos todos en la misma sintonía. Sí es cierto que hay redactores que creen más en ciclovías totalmente segregadas y otros que apuestan por sistemas en que, en determinados tramos, haya un uso compartido. El PMUS nos dirá los trazados a continuar. Evidentemente, no va a deshacer los tramos realizados, sino que será un plan de continuación.

Se habla de extender las ciclovías al rural...



Están analizando las pendientes, las edades y los núcleos. A partir de ahí analizarán cuál es la mejor manera de llegar desde el rural al centro urbano. No habla simplemente de la bicicleta, no habla simplemente de venir caminando, sino que hay otros sistemas. Como el vehículo compartido o el vehículo a demanda, que se pueden aplicar también en el rural. Ahora están en la fase de diagnóstico y más adelante se definirán los objetivos y medidas a tomar en todo el ámbito municipal. En el rural es donde más se usa el coche para ir al centro urbano y hay que tomar medidas para dar servicios y calidad de vida a todos los vecinos.

¿Y qué se puede hacer en los viales no municipales?



Ahora mismo estamos en conversaciones con el Estado, porque sacaron un decreto de que si los ayuntamientos estaban dispuestos a asumir la titularidad del vial que pasan por la trama urbana ellos los arreglarían. A partir de que los viales estén en las condiciones que el Concello quiere, pasarían a asumirlo. Estamos en conversación con el vial de N-640: Juan Carlos I, San Roque y As Carolinas. Los técnicos analizarán si trazados como la Avenida de Cambados- Vilanova, tienen que mantenerse o cambiar su configuración. Creo que todos tenemos en nuestra cabeza que deberían cambiar para ser una calle y pasar a formar parte de la trama urbana. Ahora mismo Vilaxoán está dividido. Una vez hecho el PMUS, empezarían las conversaciones con la Xunta.

En cuánto al transporte en autobús, ¿qué se puede hacer?



Con el transporte, hubo una concesión que duró 50 años y fue una pérdida de oportunidad para que todo el territorio tuviese un transporte conectado. La intermodalidad no es suficiente si no estamos conectados. Nos queda trabajar a través de la Mancomunidade para tener un buen plan de transporte colectivo.

Se habla mucho del envejecimiento de la población, ¿es ese realmente un obstáculo?



Tenemos en la cabeza un único sistema de bicicletas, que es la de paseo con marchas o la de montaña. Pero hay otros, como es la bicicleta eléctrica, que sirve para todo tipo de personas. Hay mucha gente mayor que la usa porque el esfuerzo que tienes que hacer es el que tú marques, ya que es de pedaleo asistido. Da igual la edad si quieres andar en bicicleta. En todo caso se está abordando un amplio abanico de medidas, no solo la bicicleta.

¿Pasa con el coche como pasó en su día con el reciclaje, que es cuestión de tiempo?



Sí y no. Antes había muchísimo menos coche. Andábamos mucho más de lo que andamos ahora. Yo nunca fui al colegio en coche, lloviese o tronase. Creo que hay una sobreprotección. Nos metimos en el círculo vicioso. Realmente es volver a algo que hacíamos antes y en un momento en el que andar es más fácil. De Praza Galicia al Arealonga hay dos pasos de peatones. Yo antes jugaba con todos mis vecinos en la calle e iba con ellos al colegio, ahora somos más independientes y eso nos influye en nuestra forma de actuar. l