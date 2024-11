Patrimonio rechazó catalogar el viejo asilo al considerar que no está razonado ni documentado

Patrimonio rechazó catalogar el viejo asilo al considerar que no que no está razonado ni documentado. El gobierno de Vilagarcía solicitó en mayo de 2023 a Patrimonio que iniciara el expediente para catalogar el edificio situado en la Praza da Constitución fundado a finales del siglo XIX. La respuesta de la Xunta fue el rechazo amparándose en que la petición no estaba suficientemente razonada ni justificada. Algo con el que el gobierno local no está de acuerdo, de ahí que volverá a insistir para lograr la protección del inmueble.



Desde el Concello apuntan a que la petición de mayo del año pasado se sustentó en un informe del arquitecto municipal en el que se recordaba que el edificio es de estilo ecléctico y característico de las villas gallegas de finales del siglo XIX y principios del XX “cun ritmo de ocos ben proporcionado, con recercados e cenefas decorativas de cantería ben labrada, nun estilo académico de reminiscencias neorenacentistas”. El técnico argumentaba que la mayoría de los edificios de esa misma época y estilo arquitectónico están incluidos en el Catálogo de Edificios e Elementos a conservar en el actual PXOM. Cree el gobierno local que es evidente que sí merece estar catalogado.



En el informe técnico también se hace referencia al valor histórico del edificio. Y es que el asilo fue promovido por Luísa Vila Janer –viuda del alcalde de Vilagarcía, José Bargés–. Los dos eran comerciantes de origen catalán. Además el asilo hospitalillo fue construido por Manuel Pereiro Caeiro, uno de los técnicos más reputados de la época.