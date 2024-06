Peregrinos franceses, argentinos o belgas llegan a Vilagarcía a vela para hacer el Camino

Vilagarcía recibió esta mañana a casi 180 peregrinos que llegaron a vela al muelle de Pasajeros. Procedentes de La Rochele, se trata de la novena edición del Camino a Vela, a través de la empresa North Marina, que se realiza con los fondos Next Generation, el impulso institucional de la Asociación Educación Azul, como embajadora y la colaboración de la Mancomunidade de O Salnés.

Precisamente el presidente del organismo comarca, David Castro, incidía en la importancia del turismo náutico para promocionar O Salnés durante todo el año. "Hai que traballar máis dentro desas posibilidades", aseguró el ribadumiense, que añadió que "en turismo somos unha potencia, pero hai que aproveitar os recursos para seguir crecendo".

Entre los peregrinos hai argentinos, belgas o franceses que, durante 24 días, realizaron un total de quince etapas, desde La Rochelle, en Francia, hasta Vilagarcía, esta misma mañana, pasando por Bermeo, Santurtzi, Laredo, Santander, Gijón, Ribadeo, Cedeira, A Coruña, Muxía, Muros y A Pobra.

Desde Vilagarcía harían la Translatio, el camino primitivo que emula el viaje del Apóstol en barca de piedra hasta Pontecesures. Desde allí caminarán hasta Padrón y, mañana, a Santiago de Compostela.

Industria náutica: Un objetivo

Durante estas quince etapas, explicó Patricia Alcubilla, de North Marina, se promocionaron las profesiones azules. Es decir, conocieron el trabajo que realizan pescadores, redeiras, mariscadoras o biólogos marinos. "El objetivo es dar a conocer estas profesiones y las localidades en las que recalamos, para que muchos peregrinos, argentinos y belgas que vienen con nosotros traigan su barco no solo de veraneo, sino todo el año. Que hagan un poco de industria náutica", apuntó Alcubilla.



En este mismo sentido se manifestó Ramón Guinarte, gerente de la Mancomunidade de O Salnés. "O turismo náutico é un dos recursos con máis desenvolvemento", apuntó el técnico comarcal, que lo considera una "estratexia para servir como escaparate para esa flota de embarcacións que temos no norte de Europa".

La navegabilidad de las aguas de Arousa es, para Guinarte, una gran ventaja a tener en cuenta. "As nosas augas se poden navegar os 365 días do ano. O obxectivo é darnos a coñecer e invitar a toda esa flote que hai no norte de Europa a que cambie os seus portos base polos nosos", apuntó el gerente de la Mancomunidade.

El edil de Turismo de Vilagarcía, Álvaro Carou, incidió en la importancia para la localidad de recibir, como broche de oro, El Camino a Vela. "Xa é unha tradición", dijo el edil, que destacó que este tipo de actividades "sitúanos no mapa" ya que "toda a xente desde Francia sabe que o destiño final é Vilagarcía".