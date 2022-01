La petición de cierre de Os Lombos divide al sector, que urge ya una regeneración

“Pechar Os Lombos ata a próxima campaña paréceme unha salvaxada”. Esta es la opinión del patrón mayor de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, después de conocer la decisión de la Asociación de Rañeiros de solicitar a la Consellería do Mar el cierre de Os Lombos en lo que resta de campaña. El rianxeiro no está de acuerdo con la decisión, dado que entiende que el marisco que ahora no tiene talla comercial “si a terá en marzo e abril, polo que pechar todo é deixar morrer aínda máis esta zona”. Es una tendencia de crecimiento que, expone, “estamos vendo nós nas nosas concesións”. A la espera de lo que la Consellería do Mar decida sobre Os Lombos el patrón rianxeiro sí coincide con Rañeiros en que “a zona está morta a día de hoxe” y que la solución pasa únicamente porque la Consellería do Mar ordene una regeneración integral de la zona que no sea puntual, sino que se ejecute en varios años. “Niso coincido plenamente con Rañeiros. A rexeneración é necesaria e tense que facer”, explica el rianxeiro. Una regeneración que, en principio, la Asociación encargada de gestionar los bancos de libre marisqueo en Arousa pedirán ante la Xunta en la reunión prevista para la próxima semana. “Eu boto de menos máis presión sobre a Consellería para que execute dunha vez por todas unha rexeneración máis que necesaria”, dice Miguel Iglesias. Él pone los datos sobre la mesa y recuerda que “foi a propia conselleira do Mar a que anos atrás defineu Os Lombos como o pulmón da Ría. Que hai agora diso?”. Iglesias coincide en que ni las cofradías ni la Asociación pu eden hacer frente desde el punto de vista económico a esa regeneración. “O mantemento podería ser factible, facelo non”, concluye.





Ante la decisión de Rañeiros -que en todo caso tiene que ser avalada por la Consellería do Mar- el patrón rianxeiro se pregunta “a donde van ir os mariscadores a faenar todo este tempo?”.





Sobre la petición se reafirmaba ayer el patrón de Cambados, Ruperto Costa, y miembro también de Rañeiros. El cambadés cree que tal y como está el banco marisquero la mejor decisión es cerrarlo y entiende que la regeneración es la única vía para salvar Os Lombos tanto a corto plazo como hablando en clave de futuro.





El CIMA realiza a lo largo de esta semana los muestreos en Os Lombos para determinar el estado de la producción. Estos días de reapertura en la zona apenas hay barcos, que optan por irse a O Bohído.