O Piñeiriño logra su propio equipo de sonido gracias a una ayuda de la Diputación

Una ayuda de 7.000 euros de la Diputación de Pontevedra ha permitido a la asociación vecinal Breogán de O Piñeiriño adquirir su propio equipo de sonido y luces. De esta forma el colectivo vecinal lo tendrá más fácil para celebrar todas las actividades previstas para estas fechas navideñas y las que están por venir. El equipo se adquirió en un comercio local y el primer grupo en utilizarlo –en el local social Breogán– será Grupo Música 10 este sábado a las siete y media.



La asociación vecinal agradece que la Diputación tenga este tipo de iniciativas para impulsar el trabajo que se realiza y también quiere destacar su cercanía “á hora de dar solucións a todas as dúbidas e contratempos burocráticos que se deron”. Añaden al respecto que “por desgraza non é tan habitual este trato e esa cercanía entre colectivos e institucións, que si tivo a Deputación, e grazas a iso no Piñeiriño hai un equipo do barrio e para o barrio”.



Las actuaciones navideñas en este enclave vilagarciano ya empiezan este viernes con la actuación de la Coral de Sobradelo a partir de las ocho y media de la tarde y el Coro Voces Amigas.

Desde O Piñeiriño destacan que el Grupo Música 10 lleva varios años ensayando en el centro y este será su tercer concierto. La asociación agradece al Coro Voces Amigas y a la Coral de Sobradelo que decidiesen sumarse y compartir escenario por una buena causa y para celebrar la Navidad en un barrio que cuenta con el árbol más pequeño del mundo.



Cabe recordar que en el mismo centro social se podrán hacer donaciones de alimentos para Cáritas.