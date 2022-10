Podemos acusa a Varela de "agochar" la subida del agua con "titulares baleiros"

El grupo municipal de Podemos acusan al alcalde, Alberto Varela, de “agochar” la subida del agua tras “titulares baleiros” como la congelación de tasas. “Que un ben básico ssuba un 10,8 por cento é responsabilidade do goberno socialista”, asegura la edil morada, María de la O Fernández.

Según la portavoz de la formación, “presumir de conxelar as taxas cando o IBI e a auga van custar máis en 2023 é darlle as costas á cidadanía e ás familias”.





Por ello, desde Podemos apuestan claramente por la recuperación de la gestión de servicios públicos, como el agua, en manos de una empresa que tiene una concesión de décadas.





De esta manera, inciden desde el grupo que lidera Fernández González, no estaría el servicio supeditado a subidas “como a que se vai aprobar cos votos do PSOE no Pleno”.





Bonificaciones

En este sentido, desde Podemos ya hacen una advertencia sobre el sentido de su voto en la sesión de esta tarde. “Que conten con nós para traballar na recuperación dun servizo básico como é a auga, pero non para subirlle o seu prezo ás familias”, señala María de la O Fernández. La edil morada considera que la propuesta de las tasas debería ir acompañada de bonificaciones a las familias vulnerables y de renta media, teniendo en cuenta la situación actual de inflación.





Sin embargo, desde Podemos aseguran no sorprenderse de que no sea así. “Vai na liña que leva o equipo de Alberto Varela durante este ano no “, señala Fernández González, que reclama al ejecutivo socialista “empatía e un compromiso coas economías familiares que vaia máis alá de conxelar as taxas”. Podemos incide en la tardanza a la hora de entregar documentación, que recibieron a escasos tres días del Pleno.