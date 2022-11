Podemos quiere que VaiBike ruede hasta el rural

El grupo municipal de Podemos- Marea da Vila reclama al gobierno local que el servicio de préstamo de bicicletas VaiBike “chegue ás parroquias”. Además, reclama explicaciones sobre cómo se va a realizar su gestión y reitera su apuesta por la municipalización.





“Alégranos que, despois de tanto tempo, por fin chegara o material do VaiBike”, señala la portavoz de Podemos, María de la O Fernández, que cree que el ejecutivo socialista debería “aclarar as moitas dúbidas que existen”, como con qué personal se va a realizar. La edil de Mobilidade, Paola María, aseguró en un Pleno que el Concello se planteaba asumir directamente el servicio mientras no se licitaba.





Podemos sugiere que la fórmula llegue para quedarse. Además, Fernández aboga por la extensión del VaiBike, cuando se encuentre en marcha, al rural. “Parécenos que zonas como Trabanca Sardiñeira ou Bamio non poden ter como estacións de referencia as situadas en Carril”, dice la edil, que también pide bicis para Rubiáns. Recuerdan los morados que, precisamente, estas zonas son las que cuentan con peores conexiones y frecuencias de transporte público.