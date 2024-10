El PP afea al BNG que reclame un aparcamiento que ellos ya pidieron para Carril hace un año

El PP de Vilagarcía se muestra asombrado por la propuesta del BNG de presentar una moción para su debate en el Pleno en la que reclaman la construcción de un aparcamiento disuasorio en el número 192 de la avenida Rosalía de Castro de Carril. Los populares recuerdan que “esta moción ya la presentamos en el pleno de octubre del año pasado y fue aprobada por unanimidad. Es más, no solo pedimos que se habilitase un aparcamiento disuasorio en esa parcela, sino también en la de enfrente, la que ocupa los números 1790 y 181”.



Los conservadores señalan que siguen estando a favor de que se construya un aparcamiento disuasorio en estos terrenos, pero no entienden que el BNG vuelva a traer la moción a pleno. “Están vendiendo la propuesta como si fuese una gran novedad, sin darse cuenta de que van por detrás del Partido Popular. O no se enteran de nada o no saben ya lo que hacer por llamar la atención”, explican.



Los populares recuerdan que –“a diferencia del BNG”– en su propuesta demandaban que el gobierno local llegase a algún acuerdo con los propietarios de las parcelas para su cesión gratuita mediante algún tipo de convenio. “No solo traen la moción repetida, sino que piden que se compre el terreno. El BNG, como parte del bipartito, tuvo la oportunidad de crear una partida económica en los presupuestos para habilitar un aparcamiento en Carril y decidió no hacerlo, de hecho ni lo incluyó en sus propuestas, y ahora quieren que el Concello lo compre”, sostienen.