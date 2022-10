El PP asume en O Hórreo la bajada de producción en la Ría y PSOE y BNG reclaman acciones claras

El estado del libre marisqueo y de otras zonas de extracción en la Ría de Arousa volvió a ser objeto de debate en el Parlamento de Galicia. Fue a través de una Proposición non de Lei presentada por el diputado socialista, Julio Torrado, que insistió en su intervención en la situación agónica por la que pasa el sector marisquero en Arousa y en la importancia de que desde la Xunta se actúe y ya. “Necesitamos facer un análise real do que está pasando”, expuso en la misma línea de lo que había hecho ya hace tan solo dos semanas. Un argumento apoyado por la diputada nacionalista Rosana Pérez que incidió en que “hai evidencias absolutas da baixada da produción e cuantificada polos propios medios técnicos da Consellería” indicando al mismo tiempo que “non é tarea do sector facer unha diagnose do que está pasando, senón da administración”. Frente a las críticas de los partidos de la oposición la diputada del PP, Elena Suárez, echó mano de cifras para defender una inversión millonaria en la Ría no solo en materia de regeneración y siembra, sino también de “depuración” poniendo el acento en que “pese a que non é competencia autonómica”. Eso sí, la conservadora reconoció que hay zonas de Arousa “que non están no seu mellor momento de produción”.