El PP insta al gobierno de Varela a presentar documentación que acredite su versión sobre los fondos Edusi

El PP de Vilagarcía insta al gobierno local a presentar públicamente la documentación que demuestre que la concejala de Urbanismo, Paola María Mochales, nunca mintió sobre la ejecución y gestión de los fondos europeos Edusi. Los conservadores –que sí entregaron en su comparecencia documentos a la prensa– insisten en que el ejecutivo de Alberto Varela “continúa engañando a los vecinos” y “se limita a embarrar el terreno de juego y mezclar churras con merinas sin aportar ni un solo documento”.



Los populares manifiestan que “Alberto Varela en el día de ayer manifestó que los datos que ofreció el PP de Vilagarcía son de diciembre de 2023, pero vuelve a mentir”. Insisten en que “como se evidencia en la contestación ofrecida por el Ministerio de Hacienda en fecha de 28 de noviembre de 2024”. Recuerda el PP que “es el Gobierno de Pedro Sánchez quien nos da traslado de estos datos y el que determina que el gobierno de Vilagarcía solo ejecutó el 55 % de los fondos Edusi a fecha de 28 de noviembre”. Creen los conservadores que el ejecutivo socialista está “arrinconado por la mentira y continúa agrandando el engaño a los vilagarcianos”. Apuntan que “la información que hemos trasladado a la prensa es algo que es verídico y demostrable. O están ciegos con la mentira o no quieren ver la realidad”.



Lo cierto es que desde la oposición también Esquerda Unida desconfía abiertamente de la respuesta del ejecutivo socialista. Fajardo también hace alusión a la “falta de transparencia do Goberno local, xa que para demostrar o que din bastaría con entregar a documentación xustificativa, feito que nin fixo no pleno nin na comparecencia pública”. De hecho afirma al respecto que “a oposición unicamente dispón da palabra do goberno que, coñecendo feitos anteriores, vale pouco ou nada”.



Fajardo entiende que es sintomático – y también lo denunció el PP– que la web municipal de los fondos Edusi continúe inaccesible “dende fai máis dun ano”. Para él eso demuestra que “o goberno quere ocultar cousas destes fondos europeos” y hace la comparativa con Pontevedra que “pon a disposición de calquera cidadán, a través dunha web exclusiva, os datos de execución”. Para el izquierdista lo más importante es la “falla de compromiso con obxectivos verbalizados pola concelleira, obxectivos sociais que foron esquecidos”. Enumera por ejemplo proyectos como la “creación dunha bolsa de vivendas ou actuacións para intervir en familias en risco de exclusión social e non houbo nin un euro para estas cuestións coñecendo o problema de vivenda que sofre o noso concello ante a inacción das administracións responsables”.



A esta polémica política también se ha sumado la agrupación local del PSOE, que acusa al PP de “estar plenamento inmerso nas estratexias de ataque persoal e de retorcer realidades para autoxustificarse”. El PSOE ve al PP “botado ao monte” y lo acusan de que “pretenda transformar a política local nunha utilización torticeira de información con tal de intentar frear a transformación de Vilagarcía”. Asegura el responsable local, Julio Torrado, que los conservadores “pretenden facer pasar por terminado un proceso aberto do que parece que non entenden como se xustifican ou como se obteñen os fondos” e ironiza con las “leas internas do PP local como explicación ao que está a suceder”.