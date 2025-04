El PP propone en O Hórreo que Ravella cofinancie las mejoras en los viales de titularidad de la Xunta

Un modelo de cofinanciación entre la Xunta de Galicia y el Concello de Vilagarcía. Esta es la fórmula que el diputado del Partido Popular, Raúl Santamaría, planteó en el Parlamento como solución a los problemas de accesibilidad y seguridad de viales de titularidad autonómica como son Rosalía de Castro, Agustín Romero y la Avenida de Cambados. El conservador –vecino de la ciudad– planteó una enmienda de sustitución a una moción presentada y defendida por el grupo parlamentario socialista y en la que se pedía precisamente que sea la Xunta –como titular de las citadas carreteras– la que se encargue de los proyectos de mejora.

Santamaría empezó su intervención desgranando las inversiones realizadas por la Xunta en diferentes proyectos de Vilagarcía. Además criticó que los socialistas no incluyesen en la moción la N-640 (la recta de Rubiáns) de titularidad estatal y que “está condicionando o PXOM, é unha das estradas con máis tránsito e o Goberno do Estado non fai nada por mellorala”.



El popular indicó que debe ser el Concello el que, al ser viales que discurren por núcleos urbanos, “o que ten que facer un proxecto porque é quen realmente coñece as necesidades desas rúas. Que faga unha proposta seria e que financia parte da actuación xunto coa administración autonómica”.



Respecto a la avenida Agustín Romero –sobre la que los vecinos y también el gobierno local llevan tiempo reclamando mejoras urgentes dado su estado– Raúl Santamaría echó mano de parámetros técnicos y datos para señalar que no es un vial en el que se concentren accidentes de tráfico, que el peso que soporta es de 7.000 vehículos al día y que “non é un vial prioritario na rede autonómica de estradas”.



Su postura fue duramente criticada tanto por el Partido Socialista como por el BNG. La portavoz de la primera formación, Paloma Castro, lamentó que en las múltiples reuniones y requerimientos por parte del gobierno de Vilagarcía para que se arreglen estos viales solo se obtuvo “o silencio por resposta” y destacó que el problema de las tres carreteras citadas no es solo de mantenimiento, sino estructural. “Fai falla fresar, asfaltar e outras múltiples actuacións e iso teno que facer a Xunta, que para iso é a titular”, declaró la socialista. Destacó que no son solo viales de entrada a la ciudad, sino que funcionan en algunos tramos como calles “daí que a necesidade sexa maior”. Castro volvió a poner sobre la mesa la necesidad de establecer la prohibición de circulación para vehículos pesados por la avenida Rosalía de Castro. “Hai un acordo plenario sobre isto e a Xunta non fai nada ao respecto cando hai unha estrada de circulación que dá acceso directo ao Porto e que evitaría que os camións pasasen por aí”, zanjó.



Desde las filas del BNG el diputado Luis Bará acusó al gobierno de la Xunta de “sectarismo” y de favorecer con sus inversiones únicamente a los gobiernos del mismo color político. “Non están discriminando aos partidos, senón aos veciños deses lugares”, recriminó. Además afeó “que se usen criterios técnicos e non se teña en conta que neses viais viven persoas, que son as importantes”.