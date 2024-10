El PP de Vilagarcía acusa al gobierno de "mentir" por anunciar antes de tiempo el fin de las obras del pabellón de Carril

El Partido Popular de Vilagarcía asegura que el gobierno local de Alberto Varela "mintió" cuando el 16 de octubre anunció el fin de las obras de los accesos y los vestuarios del pabellón de Carril. Inciden desde la formación que este anuncio no supuso el fin de los trabajos ya que "la semana pasada había obreros trabajando en los vestuarios".

Por ello, para los conservadores esto solo puede significar dos cosas. "O que se precipitaron para anuncair el fin de la obra, o que minitieron". Por ello, denuncian la "falta de transparencia" del gobierno local. Una forma de actuar que no sorprende a la portavoz del PP, Ana Granja. "Necesitan vender proyectos y tapar sus errores a toda costa. Están desesperados por intentar dar una buena imagen. No se dan cuenta de que los veicnos y la oposición no somos tontos y, al final, descubrimos todos los engaños".

Aunque señalan que todavía no saben "si la obra está terminada o no" el PP de Vilagarcía denuncia als deficiencias existentes en el pabellón de Carril. "Las humedades y las goteras aparecen por toda la instalación, incluso por los propios vestuarios que están en plena reforma. No solo continuaron los trabajos después de anunciar su final, sino que la reforma ya le está dando problemas", señala Granja.

Peligroso para los jugadores

El PP lamenta que el proyecto del pabellón de Carril se una "a la larga lista de obras mal gestionadas por el gobierno de Vilagarcía" ya que "la terminaron un mes fuera de plazo, anunciaron el final de la obra antes de tiempo y no han tardado en aparecer las humedades. Nos e puede gestionar peor".

Esta situación, denuncian, es "muy peligrosa" para la práctica deportiva y "pone en riesgo" la celebración de competiciones. "Los jugadores resbalan y el riesgo de lesion es muy alto. La temporada pasada ya se tuvieron que cancelar partidos y, si no se hace nada, tememos que este año va a pasar lo mismo", apuntan los ediles del PP.