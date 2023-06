El PSOE insta al PP a que se posicione sobre la bandera LGTBI en Vilagarcía ante la petición de retirada de Vox

El Partido Socialista de Vilagarcía ha emitido un comunicado en el que apoya la firmeza del ejecutivo local de colocar y mantener en la fachada del Consistorio la bandera LGTBI. El secretario local de los socialistas, Julio Torrado, expone que “a bandeira fai moito máis bonito e orgulloso o noso Concello” e insiste en que “os socialistas comprendemos que as persoas deben amar como queiran, desfrutar como queiran, vivir como queiran e sentir como queiran. E isto ímolo facer sempre con orgullo”. El PSOE insta al PP local a posicionarse e a non “quedarse calado”. Dice Torrado que “sería a maneira de saber que teñen voz propia e que non son unha sucursal. Vilagarcía agradecería que o PP a defendese e se sumase aos que o temos moi claro”.



La formación Vox registró una petición por escrito en el Concello de Vilagarcía para exigir la retirada de la bandera multicolor al considerar que no es un símbolo “legal válido, sino parcial y electoralista”. El Concello la mantendrá.