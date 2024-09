Ravella cifra en 130.000 los asistentes a los actos festivos de San Roque

Vilagarcía recibió en el mes de julio un 12 % más de visitantes que en el mismo periodo del año pasado. Y en agosto las cifras “seguro que serán mellores”. Así lo resalta el alcalde, Alberto Varela, que compareció con la edila de Cultura, Sonia Outón, para hacer una valoración de las fiestas patronales de San Roque y en su incidencia en la economía local. “Temos a sorte de vivir nunha cidade que é moi dinámica e activa, polo que a actividade é máis aló das festas, senón que se reparteu durante todo o mes”, explica Varela.



Las estimaciones que baraja el gobierno local apuntan a que durante los doce días de las fiestas hubo 130.000 asistentes. De ellos entre 40.000 y 50.000 creen que pudieron acudir a la Festa da Auga, unas 15.000 al Combate Naval y otras 15.000 a las actividades incluidas dentro de la programación del Festaclown. En cuanto a las actuaciones musicales –que incluyen conciertos y también verbenas– el ejecutivo socialista cree que serían unos 40.000 asistentes en total.

Alberto Varela: “Aquí o turismo sempre é ben recibido. Encántanos que siga vindo xente” Frente a los avisos de alerta enviados desde otros municipios de Galicia y también de la comarca de O Salnés el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, señala que en la capital arousana “o turismo sempre é ben recibido”. Incide en que aunque los datos oficiales evidencian un incremento en el número de visitantes “encántanos que siga vindo xente”. El regidor manifiesta que “non todos os concellos temos as mesmas características”, en referencia –por ejemplo– a municipios insulares en los que las entradas y salidas del mismo están más condicionadas.

“Se os turistas veñen a comportarse ben, como é o caso, dado que non se rexistraron incidencias importantes nestas festas, aquí todo o mundo é benvido”, declara el socialista. Aunque el mes de agosto es cuando más turistas se reciben en la ciudad el alcalde recuerda que “xa facemos unha programación durante varios meses e allea ás festas para que a xente poida vir de forma escalonada e sempre vai atopar algo que facer”. Eso sí, reconoce que a nivel global en el ámbito turístico “quizá si que haxa algún aspecto que haxa que regular”.



Aunque fuera estrictamente del calendario de San Roque el gobierno local también señala los asistentes a la Noite das Meigas –el último fin de semana de agosto– fueron entre 8.000 y 10.000.



Vilagarcía “está de moda”

El alcalde vilagarciano declara que “os datos falan por si sós e está claro que Vilagarcía e O Salnés están de moda”. Además destaca la “ventaxa competitiva” de la capital arousana frente a otros destinos aportada por “o tren. Estamos a tres horas e un café de Madrid. Por iso convido a toda a xente que inda non tivo a oportunidade de visitarnos que o faga, porque aínda quedan propostas para o que resta de mes”. Se refiere Varela al festival Ameixa Rock, en Carril el próximo fin de semana; al potente festival Revenidas en Vilaxoán y al Folk no Alobre, aplazado el domingo (aunque finalmente no llovió) para el próximo domingo 29. Varela incide en que en el aumento de visitantes “teñen moito que ver” eventos como el Atlantic Fest (en el mes de julio) y la propia Festa da Auga. “Isto é importante tamén polo retorno económico que supón”.



Por su parte la concejala de Cultura, Sonia Outón, hizo un repaso por los titulares que destacaron la presencia de mucha gente a lo largo de todo el mes de agosto en la capital arousana y que participaron en los eventos culturales programados.



“Temos unha moi boa sensación e tanto persoas como colectivos nos deron moitos parabéns. Houbo moi bo ambiente e a xente respondeu de xeito multitudinario ás propostas”, asegura la edila socialista.



La responsable municipal espera que el año que viene “se poida seguir na mesma senda. Por exemplo a Festa da Auga vai coincidir nun sábado e, se o tempo acompaña, pois espérase que veña moita máis xente que este ano”.