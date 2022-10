Ravella contratará a una empresa externa para dar con el origen del vertido de gasoil

El Concello de Vilagarcía contratará a una empresa externa especializada para dar con el origen del vertido de gasoil que afecta tanto a un edificio como a la red pública de alcantarillado en la calle Doutor Tourón. Así lo aseguraron tanto la portavoz del gobierno, Tania García, como el alcalde, Alberto Varela, en un Pleno al que asistieron los vecinos afectados para pedirle al Concello que “actúe, porque nosotros somos víctimas” y recordando que es un problema que sufren “desde el pasado mes de marzo sin que hayamos recibido respuestas, teniendo que pagar de nuestros bolsillos los camiones para sacar el agua mezclada con gasóil de nuestro garaje y con amenaza de multas si eso acaba en el río de O Con”.





Ante esta intervención del presidente de la comunidad vecinal, José Alberto Lameiro, el gobierno local responde que hasta “onte mesmo o problema era un asunto privado”, pero que al detectarse gasoil en suelo público pasaba a ser “problema de todos e imos buscar unha solución de maneira urxente”. Una solución que –advierte Varela– “non vai ser sinxela”. De hecho la propia García advertía que es la primera vez que los técnicos municipales se enfrentan a algo así, de ahí que haya que buscar asesoramiento en otro lado.





El regidor socialista advirtió, eso sí, que “unha vez que se detecte a orixe do problema, se se ve que procede dalgunha comunidade veciñal concreta vanse pedir responsabilidades, tamén económicas”.





La aparición de un vertido de gasoil en Doutor Tourón y sus posibles afectaciones medioambientales en el entorno fueron uno de los principales puntos del orden del día de una sesión plenaria cargada. En este sentido la oposición recriminó al gobierno local no haber actuado con la celeridad necesaria y de haber dejado pasar meses sin hablar con los vecinos. El concejal no adscrito, David Oliveira, explicó que lleva meses golpeando en la puerta de la administración local y de otras sin obtener respuesta. María de la O Fernández, de Podemos, criticó que el gobierno local “se limite só ao que di que ten competencia e logo mire para outro lado”, mientras que desde En Común Juan Fajardo habló abiertamente de “desidia” del equipo encabezado por Alberto Varela. También fueron críticos desde las filas del Partido Popular. La edila Yolanda Bóveda instó al gobierno a “atajar el problema cuanto antes” al temer que pueda afectar al río. La moción presentada por David Oliveira al respecto fue –por lo tanto– aprobada por unanimidad de los grupos.







Los gastos eléctricos







La modificación de crédito promovida desde el ejecutivo socialista para poder hacer frente al pago de la factura de la luz y del combustible este año fue otro de los puntos candentes en la sesión. Tania García sacó a relucir números –que no coincidían con los aportados por la oposición– respecto de las actuaciones del ejecutivo a la hora de promover medidas de ahorro energético. “En 2015 consumimos 8 millóns de kilowatios e gastamos 1,2 millóns de euros e en 2021 consumimos 5 millóns de kilowatios e pagamos 1,3 millóns”, apunta García. Unas cifras en las que discrepó Juan Fajardo aludiendo a una conta xeral que “dice que son 2,5 millones”. Respecto al consumo de la luz el Concello se reunió ayer con las direcciones de los centros educativos para pedir moderación en el consumo ante el desbocado precio de la electricidad.