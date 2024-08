Ravella manifiesta que la obra de Rodrigo de Mendoza tiene todos los informes en regla

El Concello de Vilagarcía asegura que las actuaciones que, por el momento, se están realizando en la parcela de Rodrigo de Mendoza en la que está previsto edificar cuentan con todos los informes sectoriales. El gobierno local responde así al portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, al que acusa de “enlodar” para “sementar dúbidas sobre a xestión municipal”. Desde Ravella señalan que no existe ninguna ocupación ilegal, dado que la malla protectora que se colocó en la finca es provisional y no una construcción definitiva ni una ocupación irregular de la servidumbre del río. “Trátase dunha malla provisional protectora, móbil e desprazable, instalada para impedir o acceso de persoas ao solar e evitar posibles accidentes no seu interior”, declaran desde el Concello.



El gobierno local dice a Fajardo que “se se preocupase máis de traballar polo ben común que de ensuciar a labor pública tamén sabería que a aprobación inicial do Estudo de Detalle dese solar publicouse no DOG do 19 de xullo e que, como establece o procedemento, están debidamente requeridos por parte deste Concello todos os informes sectoriais que proceden, incluido o de Augas de Galicia, o organismo competente en materia de protección das servidumes e zonas de salvamento dos ríos”.



El Concello asegura que todas las actuaciones urbanísticas que se aprueben en la administración local “serán conformes e respectarán todas e cada unha das indicacións deses informes sectoriais, incluídas as servidumes fluviais”. Dice que Fajardo lo sabe, pero que “retórceo torticeiramente para crear sombras e danar a imaxe do goberno”.