El sector del mar cree que las ayudas de la Xunta dan "vergoña" y son "compra de votos": "Quen pode vivir con 550 euros?"

El sector del mar y la PDRA denuncian como "insulto" "vergoña" y "compra de votos" las ayudas al marisqueo anunciadas por la Xunta, son una "vergoña" y una "compra de votos" que, además, no solucionan el problema. "Quen pode vivir con 550 euros?", se pregunta Rogelio Santos, de Plademar Muros- Noia, que señala que "non nos regalan nada. Poñemos moitos cartos nas arcas do Estado".

"Hai moito mariscador e mariscadora que o seu salario depende de que traballe catro meses", señaña Santos Queiruga. En este mensaje incide María Porto, presidenta de la Agrupación de a pie de Carril, que hace un llamamiento a pensar sobre el futuro del mar. "Son neta, filla, sobriña de mariscadoras. A miña familia viviu sempre do mar e as miñas fillas din que para o mar, nin de coña. Doéme, pero que van pensar se entre os dous non levamos nin o SMI?", reflexiona Porto.

También critican desde el sector los anunciados millones para las cofradías que, incide Santos, son "supostos" y que, en cualquier caso, "e logo pensaban invertir cero euros?", se preguntan. Para los convocantes de la manifestación del domingo, la Xunta mostró un "absoluto desleixo" ante un problema, el de la caída de la producción, que "ven de moitos anos atrás". "A día hoxe, o que hai son problemas electorais", dijo Xaquín Rubido, presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, que apuntó que Alfonso Rueda podría haberlo resuelto todo en el Consello da Xunta celebrado ayer, "incluindo as nosas medidas".

Medidas en las que llevan tiempo incidiendo, como un ambicioso plan de regeneración, medidas para reducir la contaminación de fábricas, depuradoras y minas o cambios en el desencoro de los embalses, entre otras cuestiones. Sin embargo, nada de esto se tuvo en cuenta mientras que en el último Consello da Xunta sí se contemplan "millóns para as conserveiras, porque parece ser que subiu o aceite", ironiza Rubido. "Se este declive da produción fose en Citroen ou en Zara, estarían ardendo as rúas", apunta Santos, que se muestra muy convencido del apoyo social.

Las cofradías, por su parte, advierten de que se ven abocadas a tomar medidas drásticas, como el ERTE al que se enfrenta la de Vilanova o los dos despidos que se llevaron a cabo en Rianxo. El patrón del pósito barbanzano, Miguel Ángel Iglesias, señala que "estase a falar de novembro e decembro, pero o problema ímolo ter este ano, con seis meses parados. Nós sobrevivimos por porcentaxe de ventas". Otro pósito en dificultades es el de A Pobra. "As axudas parécenos un insulto. Non se pode deixar morrer ás confrarías, porque con elas morren os plans de explotación", señala Iglesias, que indica que la "deixadez" de la Xunta con el sector fue "dez de dez". "Deixáronos durante anos tirados", lamenta el patrón rianxeiro, que cree que el objetivo de la administración autonómica es favorecer la "acuicultura industrial".

El sector defiende que su actividad genera muchos puestos de trabajo indirectos, como los del comercio y, sobre todo, los de la hostelería. "En Carril os restaurantes viven do marisqueo. Somos un pobo mariñeiro", apunta Porto. "Hai que preguntarlle aos restaurantes se prefiren cambiar os nosos chocos, as nosas navallas, ameixas, mexillóns, nécoras, o mellor que hai, por gambóns de piscifactoría", apunta Santos Queiruga.

Manifestación del domingo

El sector se siente apoyado por la sociedad y rechazan las acusaciones de Alfonso Rueda de estar politizados. "O que se presenta ás eleccións é el", señalan. Sus expectativas pasan por llenar la Praza do Obradoiro. Salndrán autobuses desde diversos puntos, como O Grove, A Illa, Vilanova, Ribeira, A Pobra o Carril, donde solo quedan dos plazas por llenar. Saldrá el domingo, a las 12, de la Alameda de Santiago de Compostela.