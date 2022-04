Subida de salarios y garantías laborales centrarán la marchas del 1 de mayo en Vilagarcía

Subida de salarios y garantías laborales son algunas de las cuestiones que centrarán las manifestaciones programadas por los sindicatos para el domingo 1 de mayo. En Vilagarcía –en donde se celebran las citas comarcales– habrá dos marchas, dado que un año más no habrá reivindicación conjunta de los tres sindicatos. La primera de ellas saldrá a las 12 del mediodía de la Casa do Mar y seguirá el recorrido habitual hasta terminar en la Rúa Covadonga, muy próxima a la Praza de Galicia. Por su parte CC OO y UGT, que van de nuevo bajo la misma pancarta, partirán a las doce y media de la Praza de Ravella en donde también terminarán.





Los actos reivindicativos fueron presentados ayer de forma separada. Por CC OO y UGT hablaron Juan Bao y José Vázquez respectivamente. El segundo destacó que este año “tendo en conta a subida descomunal dos prezos o que hai que reclamar é unha suba dos salarios”. También, en palabras de Juan Bao, una igualdad real en los sueldos. “A igual traballo, igual salario”, indicaron. Bao indicó que la reforma laboral aprobada recientemente por el gobierno central “estase a notar de forma positiva no paro, dado que houbo que transformar contratos temporais en indefinidos”. Un punto -la controvertida reforma- en el que discrepan abiertamente desde la CIG. Xoán Xosé Bouzas “Tupi” incidió también en el aumento de precios y señaló la importancia de que “ningún convenio se negocie por debaixo da subida do IPC e sempre cláusula de revisión salarial”. Entienden desde el sindicato nacionalista que “o traballador non pode estar pagando a subida que se está vendo”. En su manifiesto la CIG defiende más “políticas públicas” y “salarios dignos”.





A mayores y coincidiendo hoy con el Día Mundial da Saúde e a Seguridade no Traballo CC OO y UGT se concentrarán ante la sede de los sindicatos a las 12 para exigir medidas de prevención efectivas en el ámbito del trabajo.