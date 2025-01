Los técnicos decretan el estado de ruina de la Casa Jaureguízar tras detectar lesiones graves en el inmueble

Un informe técnico realizado por profesionales externos y del que ya es conocedor el Concello ha decretado que la Casa Jaureguízar está en estado de “ruina técnica”. Según ese informe –que la concejala de Urbanismo, Paola María, leyó textualmente en la sesión plenaria de ayer– el edificio cuenta con importantes y graves lesiones. Eso sí, la edila socialista apuntó que este expediente de ruina no implica necesariamente (al menos de momento) que el edificio tenga que ser derruido o que no pueda ser rehabilitado. Cabe recordar que –a mayores– el inmueble está protegido por Patrimonio, administración con la que el Concello de Vilagarcía continúa negociando algunos flecos. Con estas cuestiones sobre la mesa parece que su puesta en valor y su recuperación para uso social correrá ahora otros derroteros diferentes a los que se preveía al principio.



Cabe recordar que el Concello compró al Plan Nacional sobre Drogas este céntrico edificio que fue embargado en su día al narcotraficante Marcial Dorado. Lo hizo en noviembre de 2018 y con la intención de que cubriese –una vez rehabilitado– una necesidad muy concreta en la ciudad como es un espacio para las personas mayores.



Unanimidad para la intermodal

Lo cierto es que el de ayer fue un Pleno ágil, sin apenas puntos en el orden del día y con un clima de unanimidad en prácticamente todos los puntos. En el debate surgieron referencias al malogrado decreto ómnibus, a Puigdemont y a las políticas dictadas desde Madrid. En lo local los principales puntos estuvieron relacionados directamente con la estación intermodal, las comunicaciones entre los concellos de la comarca y las problemáticas que de ello se derivan.

José María González toma posesión como nuevo concejal

El PSOE ya tiene sentados en el hemiciclo de Ravella a sus nueve concejales de este mandato después de la dimisión de Lino Mouriño. El vilaxoanés José María González tomó posesión de un cargo que ya había ocupado anteriormente, pero que suscitó interés en la sala. De hecho fueron numerosos los familiares y amigos de González –así como cargos del PSOE– que decidieron acudir a la sesión para acompañarlo en este momento. Entre el público estaba también su predecesor, Lino Mouriño. Cabe recordar que el nuevo edil asumirá prácticamente todas las competencias que tenía Mouriño, excepto las relacionadas con el servicio de basura, que asume Tania García.



Fue el PSOE –desde el gobierno– el que llevó una moción para instar a la Xunta a que ejecute ya la intermodalidad en la capital arousana y que incluya la obra en las previsiones con una partida específica en los presupuestos del próximo año. “É unha demanda que este goberno leva facendo dende hai moito tempo porque consideramos que é unha obra esencial para favorecer o uso do transporte público”, indicó Tania García. De hecho lamentó que aquellos ciudadanos que llegan a la capital arousana en tren no tengan posibilidades de ir en bus a otros ayuntamientos de la comarca. Algo que el popular Raúl Santamaría negó. “Podemos discrepar en se fan falla máis ou menos liñas, pero dicir que non as hai é mentir. A Xunta di que non hai demanda para aumentar estas liñas e que as que hai son as que se corresponden co que se pide”, declaró. Una respuesta que alarmó al alcalde, Alberto Varela, que la consideró una “auténtica tomadura de pelo”. El socialista lamentó que tras múltiples reuniones pedidas con la Xunta solo se hablase de la intermodal “cando se achegaban as autonómicas”. El BNG denunció la situación de precariedad que vive el transporte interurbano y el izquierdista Juan Fajardo puso el acento en que además de la intermodal, habría que poner en valor el barrio de Os Duráns en donde se ubican ambas estaciones. La moción –con una enmienda del PP que fue aceptada– se aprobó por unanimidad. También salió adelante con todos los votos otra del PP en la que se reclamaba un servicio de seguridad más amplio para la estación de ferrocarril y que contó con el beneplácito de todos los grupos.