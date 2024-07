Trabajadores del Puerto se implican y organizan dos días de fiestas del Carmen

Hace justo 100 años que nació la Comisión Administrativa del Puerto, el órgano que permitió gestionar todo lo relacionado con el Puerto de Vilagarcía desde la propia ciudad. Es por ello que la asociación Crucelas –que aglutina a trabajadores y jubilados de la plantilla de la rada arousana– hayan decidido promover una programación especial coincidiendo además con la celebración de la festividad del Carmen. “Ata o de agora o que faciamos era unha comida privada para os membros da asociación e xa”, señala el presidente del colectivo, Julio Cores.



Este año la cosa será diferente. Además de la citada comida el resto de los actos serán abiertos al público, para compartir con la ciudadanía una fecha tan señalada para las personas que trabajan vinculadas al mar. Así pues el día 15 a partir de las ocho y media de la tarde habrá teatro en el Salón García. Será a cargo de Clámide, que pondrá en escena la pieza “Dúas vellas e un segredo”. Desde la asociación teatral María Araújo explicó que se trata de “una puesta en escena muy chula con una combinación entre el teatro y el cine mudo. Un toque muy original, dado que es una adaptación de la película ‘Arsénico por compasión’.



El día 16 a las doce del mediodía habrá una misa en honor a la virgen en la iglesia parroquial de Santa Eulalia con la participación de la soprano Marina Penas. A las ocho y media será –también en el Salón García– la actuación del orfeón Voces Graves de Arousa.



Julio Cores explicó que la elección del programa festivo y de los que en él participan no es aleatorio. “Moitos dos que actúan en Clámide son traballadores do Porto, o mesmo que no orfeón e no caso de Marina Penas o seu pai tivo, ata que faleceu, unha concesión na rada”. Nada ha sido dejado al azar.



Cores hizo un repaso por la importancia que el Puerto ha tenido para el desarrollo económico de la ciudad. “A Vilagarcía actual non se pode entender sen o seu porto, que obtivo a condición de interese xeral no século XIX, en 1.888, xa van alá 136 anos”, indicó. Recordó que “é agora cando cumprimos o noso centenario como entidade xestora” y resaltó la importancia de haber trabajado “facendo Porto que, máis que un lema, é a motivación que levou a facer o porto dinámico e innovador que hoxe bate récord de mercancías cada ano”.