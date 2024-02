El TSXG desestima recursos de Amegrove y Amegal por el plan de gestión de la mejilla

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de desestimar otros cinco recursos presentados contra varias cofradías gallegas y la Consellería do Mar por el plan de gestión que regula –entre otras cuestiones– la extracción de la mejilla en la costa gallega. En esta ocasión las sentencias se refieren a los recursos presentados por la Asociación de Mejilloneros Gallegos (Amegal) y por Amegrove y las resoluciones judiciales van en la misma línea que la de Femex. De hecho la Justicia entiende que hay proporcionalidad en los espacios decretados para la extracción de la semilla del mejillón y del percebe y que, por lo tanto, no es necesario abrir toda la costa (como pedía el sector bateeiro) para obtener la mejilla para las plataformas flotantes.



Esta retahíla de recursos da respuesta a los procedimientos judiciales iniciados por varias organizaciones de bateeiros contra uno de los artículos de la normativa que regula el plan de gestión y que –en las dos anteriores campañas– provocó importantes enfrentamientos entre este sector (con mucha presencia en la Ría de Arousa) y los percebeiros, con representantes en cofradías de zonas como Ribeira, Aguiño y O Grove.



Uno de los puntos que creó más controversia en el conflicto fue el de –según lo defendido por los bateeiros– la falta de información proporcionada por parte de la Consellería do Mar a la hora de redactar la orden que les afectaba directamente, pese a la existencia de órganos regulados como es la Comisión do Mexillón. Sin embargo no ha sido un punto suficiente para que el TSXG les diese la razón.