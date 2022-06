Último día para recolectar mejilla en las rocas en una costa que sigue en rojo

La mejilla –la semilla necesaria para que las cuerdas de las bateas de la Ría de Arousa produzcan el mejor mejillón del mundo– no podrá recolectarse en la costa gallega a partir de hoy. Y es que el plazo ampliado por la Consellería do Mar para permitir a los bateeiros conseguir el producto se agota sin que las denominadas zonas rojas y verdes hayan cambiado respecto a hace meses. Las manifestaciones, protestas, reuniones maratonianas y declaraciones registradas en los últimos meses se han mantenido en pausa estos últimos días sin pasos claros por parte de ninguna de las partes implicadas en el “conflicto de la mejilla”.





Cabe recordar que en uno de los últimos encuentros entre el sector bateeiro y responsables de la Consellería do Mar la administración autonómica se comprometía a revisar las zonas de extracción teniendo en cuenta los estudios y análisis de los expertos en zonas puntuales. El sector entendía que esa apertura se iba a ejecutar “ya”, pero no fue así, de ahí que sus protestas se recrudeciesen sin mucho éxito a la hora de mover las líneas para la extracción. Desde la Consellería do Mar han insistido en más de una ocasión que la revisión de las zonas y la decisión de abrirlas para la extracción de la mejilla es un proceso delicado, que debe responder a unos criterios técnicos y siempre en base a la norma que obliga a la protección del percebe en la costa gallega y que la Consellería no puede eludir bajo ningún concepto.





Lo de ampliar el plazo para conseguir más mejilla es algo que –dicen desde la administración autonómica– el sector no ha solicitado. Eso sí, en más de una ocasión y desde hace ya semanas las organizaciones bateeiras aseguraban que las zonas verdes (que son aquellas en las que la extracción estaba permitida y lo estará todavía durante la jornada de hoy) estaban totalmente limpias de mejilla y que la que quedaba no era suficiente para nutrir las cuerdas de sus plataformas.





Por otra parte en las diferentes reuniones a dos bandas mantenidas todos estos meses la Consellería do Mar ha puesto sobre la mesa la posibilidad de mantener la extracción abierta a lo largo de todo el año, un punto que tampoco satisface del todo al sector.





Ahora que el plazo se agota queda por saber si todas las bateas de la Ría de Arousa –y también del resto de Galicia– consiguieron finalmente la mejilla suficiente para garantizar el suministro de su producto a los mercados en los próximos meses. Entre los miedos expresados en más de una ocasión estaban el de que la producción decayese, lo que repercutiría directamente en la economía de miles de familias directa e indirectamente.