Vecinos de Bamio denuncian la mala señalización de la carretera que va por Carril

Vecinos de Bamio reclaman una señalización correcta de la velocidad en la carretera que va a Carril y enlaza con Rosalía de Castro. Y es que los carteles marcan 50 kilómetros por hora, sin embargo, al informarse en la Policía Local, les comunicaron que la velocidad máxima es 30 kilómetros por hora.



Por ello, consideran que la señalización lleva a engaño y podría ser motivo de sanciones injustas. Además, denuncian los continuos atascos que se generan en la zona.



“Unha boa forma de potenciar que se reduza o uso do vehículo particular sería poñer más frecuencias de autobuses”, razona uno de los afectados. Como propuesta, plantea que en vez de poner autobuses normales, con más de medio centenar de plazas, que van en muchas ocasiones vacíos, se pongan otros más pequeños.



“Si en vez de poñer un grande puxeran un máis pequeno, podería haber autobús cada hora”, apunta un miembro de la asociación de vecinos, que se queja de la falta de transporte público en la zona.



No es la única queja vecinal que llega estos días. La asociación Fonte da Coca acaba de registrar un escrito en el Concello en el que clama contra los intensos olores que producen las aguas negras y que, dicen, se cuelan en las tuberías de las casas causando numerosas molestias. “Los vecinos, entre el 68 y el 60, llevamos unos días de fuerte olor a cloacas”, provocan desde el colectivo de As Carolinas, que pide una limpieza de arquetas..