Vecinos de A Coca critican el plan de tráfico e insisten en el uso del carril-bici para mantener los dos sentidos

La asociación de vecinos Fonte da Coca es tajante. No está de acuerdo con el plan de tráfico planteado por el gobierno local para la avenida Rodrigo de Mendoza mientras duren las obras de saneamiento en la zona. El colectivo considera que es un auténtico “desprecio” a los vecinos que la decisión se haya adoptado sin que el gobierno local se reuniese con ellos o con los comerciantes de la zona, pese a que estos solicitaron el encuentro hace ya unas semanas.



Así pues Fonte da Coca habla de un plan de tráfico “sin sentido” e insiste en la idea de que –para evitar la eliminación de uno de los carriles de circulación como ya se ha anunciado desde Ravella– lo idóneo sería habilitar el carril-bici y mantener el tráfico en ambos sentidos también en este primer tramo de la avenida. “Es una obra infrautilizada que ya advertimos en su día que era una obra faraónica sin sentido y un gasto de dinero público. Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón”, manifiestan desde la asociación de vecinos.

El colectivo considera que el plan está “mal diseñado” y que perjudicará a los negocios de la zona



Los afectados se quejan especialmente de que no se les haya avisado con tiempo del plan que tenía el Concello para esta calle y lamentan que los aparcamientos en ese tramo más próximo a A Coca estén inhabilitados desde el lunes pasado cuando las obras, al menos de momento, no han empezado. “Se afirma que las obras duran ocho semanas, ya llevamos cinco días de retraso, plazos que nadie se cree porque donde van a obrar hay cableado de telecomunicaciones, gas natural etc, por lo que la empresa deberá trabajar con mucha calma para evitar graves accidentes y, como es obvio, los plazos se dilatarán”, manifiestan desde el colectivo.



Entienden que el plan de tráfico está “mal diseñado” y que, de hecho, afectará notablemente no solo a los vecinos de la zona –que son muchos– sino también a los comerciantes que tienen sus negocios en el entorno y a los repartidores que deben realizar labores de carga y descarga, entre otras cuestiones. Los vecinos reconocen que las obras son necesarias, pero que la reorganización del tráfico debería haberse hecho de otra forma. “¿Acaso no sería mejor eliminar provisionalmente el carril-bici y de esta manera mantener los dos carriles reduciendo las normales molestias de una obra tan necesaria?”, se preguntan. De ahí que vuelvan a solicitar al Concello que asuma esta propuesta. Cabe recordar que será a partir de mañana cuando el primer tramo de la avenida Rodrigo de Mendoza quedará habilitado únicamente como punto de entrada a la ciudad. Para salir de la misma deberá optarse bien por la calle Ramón Cabanillas hacia el instituto Castro Alobre o bien ir por A Laxe con salida en la recta de Rubiáns. Los trabajos los ejecuta Augas de Galicia a lo largo de todo el trazado del río y también en Fexdega.