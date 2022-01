Veinte pequeñas bailarinas para dar el color local a Tchaikovsky

Desde hace dos meses un grupo de 20 alumnas de la escuela de danza Perla de Arousa trabaja intensamente para dar lo mejor de sí sobre un escenario que compartirán -nada más y nada menos- que con el Ballet Imperial Ruso. Esta compañía, que actuará en el Auditorio Municipal este sábado 22, ofrecerá una gala espectacular con coreografías creadas por Nikolay Androsov para obras de Tchaikovsky. “Polo que teño entendido o Ballet Imperial acostuma a colaborar con escolas locais naquelas cidades nas que actúa. A Vilagarcía é a primeira vez que veñen e por iso non se dera esta circunstancia antes”, explica la directora de Perla de Arousa, Iria Viqueira. Fue a través de una compañera de profesión el modo en el que esta escuela ubicada en la avenida López Ballesteros se fijó como centro de referencia para el Ballet Imperial. “Chamáronme a mediados do mes de novembro e dixen que si inmediatamente. Non o pensei nin un segundo. De seguido comenteillo ás familias e todas estiveron dacordo”, señala Iria. Sin embargo la mayor alegría se la llevaron las pequeñas bailarinas cuando les comunicó la noticia. “Todo o que poidas imaxinar de alegría, pasou. Gritos, saltos. Están súper ilusionadas”, indica.



Serán un total de 20 las alumnas que participarán en el magnífico espectáculo de ballet. Ocho de ellas tienen seis años y actuarán en el papel de angelitos. Otras 12 -de 8 y 9 años- serán las que actuarán como enanitos. Será en as archiconocidas piezas de “El Cascanueces” y “La Bella Durmiente”.



Tras ponerse en contacto con ella desde el Ballet Imperial Ruso le pasaron la información sobre la coreografía y la música que iba a tocarse en la gran gala. “Iso si, dixeron que tiñamos liberdade para poñerlle tamén o noso toque persoal e así será. Levará o selo da casa”, manifiesta la directora de Perla de Arousa.





“Cando lles dixen que ían participar co Ballet Imperial Ruso empezaron a saltar e a gritar de alegría. É unha ilusión moi grande para todas”, señala la directora del centro Iria Viqueira





“Incluso as nenas máis pequenas, que non sabes moi ben se se enteran da magnitude do evento se mostran súper dispostas. As máis maiores están moi contentas, algunhas ensaian na casa porque hai que ter en conta que non tivemos moito tempo para preparalo porque estiveron polo medio as vacacións de Nadal”, relata la profesora.



La escuela vilagarciana solo pone el talento de las pequeñas, dado que el vestuario corre a cargo del propio Ballet Imperial Ruso. “É a primeira vez que participamos nunha gala que ten esta proxección, dado que son bailaríns moi profesionais e que xiran por todo o mundo. É un auténtico luxo para nós”, reconoce Iria Viqueira.



La directora de la escuela de ballet esgrime que, además de la actuación con el Ballet Imperial ya fijada para este sábado también participarán en una gala el 18 de febrero en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. “Evidentemente xa é algo máis local, pero para o que tamén estamos traballando”, esgrime Iria.



La escuela Perla de Arousa tiene actualmente a alrededor de un centenar de alumnas y está ubicada en la avenida López Ballesteros, muy próxima a la Estación de Autobuses. Veinte de ellas brillarán el sábado con el Ballet Imperial. El espectáculo será a partir de las 20:30 horas y las entradas ya pueden adquirirse en Ataquilla. Los precios son de 22, 20 y 18 euros dependiendo de si son en la zona A, B o C. En la Gran Gala Tchaikovsky sonarán clásicos con un elenco de lujo.