Vilagarcía despide con el festivo de hoy su celebración más familiar

Tras la ajetreada jornada de ayer con el día grande de Santa Rita los vilagarcianos tienen hoy tiempo para descansar. En la capital arousana es festivo, de ahí que la programación se haya estirado un poco más. Aquellos que todavía se hayan quedado con ganas de comprarse algo en los distintos puestos de la Feira Celta todavía están a tiempo de hacerlo hoy durante todo el día. La apertura de los puestos será a las once de la mañana y a las doce se activará la zona de juegos infantiles tradicionales. A la una será el pasacalles por la zona de A Xunqueira. Los puestos volverán a abrirse a las seis de la tarde y el cierre está programado para las once y media de la noche.



Además de la actividad en torno a la Feira Celta los pasacalles a cargo del Grupo de Gaitas Malveiras de Carril empezarán a partir de las doce y media. Por la tarde serán a partir de las ocho con el Grupo de Gaitas Lumarada de Cornazo.



A mayores las actividades también están programadas para los más pequeños de la casa. el Festivaliño On the Road 2022 desembarca a las once y media en la Praza de Ravella con la proyección de cortos infantiles. Continuará por la tarde de cinco a ocho y será justo a esa hora cuando se proyectará “Valentina”, la película gallega galardonada con el Goya a la Mejor Película de Animación.



De esta forma se cierra una edición de Santa Rita que se quedó sin procesión, pero que devolvió la normalidad post covid.