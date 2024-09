Vilagarcía reabre Fontecarmoa, un pabellón “moderno e o mellor que pode ter esta cidade”

Vilagarcía tiene ya un pabellón deportivo acorde a los tiempos que corren. El alcalde, Alberto Varela, y miembros de su gobierno municipal como la edila de Urbanismo, Paola María, y el de Deportes, Carlos Coira, visitaron las instalaciones del nuevo pabellón de Fontecarmoa, una infraestructura deportiva en cuya mejora la administración local ha invertido más de 2,2 millones de euros. “É o maior investimento que fixemos nunha obra dende que estamos no goberno”, manifestó el primer edil. De esa cantidad 1,7 millones los aportan las arcas municipales, mientras que los 350.000 restantes son de la Xunta de Galicia, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, tal y como se dijo en su día.



El socialista recordó que, tras esta importante inversión, Vilagarcía tiene un “pavillón completamente novo e moderno” y que responde así a las demandas de los clubs de la ciudad que lo utilizan habitualmente y que esta misma semana lo estrenarán con sus entrenamientos y ya más adelante para sus partidos oficiales.

La obra de Fontecarmoa ha tardado más tiempo de lo esperado inicialmente. De hecho la última prórroga fijaba la finalización de los trabajos el pasado 29 de julio y la obra se estrena ahora bien entrado septiembre. Aún así el alcalde apuntó al “orgullo” de contar con una instalación de estas características en la ciudad. “Hoxe é un día de ledicia”, aseguró.



Lo cierto es que la imagen del viejo pabellón se ha modificado por completo, tanto en el interior como en el exterior.



Resolución de problemas

La obra en el pabellón no solo se limitó a solucionar los problemas de condensación que existían en el mismo desde hace años y que –en más de una ocasión–obligaron a suspender importantes partidos y entrenamientos. Los trabajos han ido más allá. De hecho se reparó toda la estructura, se sustituyó la cubierta y se mejoró de forma notable el interior del pabellón. Hay nuevos baños y también unos vestuarios totalmente rezomados. El parqué y los asientos de las gradas también son nuevos y adaptados a las necesidades deportivas de hoy en día. A mayores se mejoró de forma sustancial la eficiencia energética de la infraestructura con la colocación de placas solares en el exterior.



Fontecarmoa tiene más de 40 años y, hasta esta nueva obra, se le notaban.



Ahora solo faltan los marcadores electrónicos que –tal y como recordó el propio alcalde– “están en proceso de compra”.



Varela explicó que Fontecarmoa pasará a llamarse oficialmente Sara Gómez –como la baloncestista local– en un acto que desde la Concellería de Deportes se está preparando con los clubs de la ciudad. Será –según aclaró después el concejal Carlos Coira– en el mes de octubre.



El EncestaRías

El pabellón de Fontecarmoa que esta misma semana acogerá varios entrenamientos no llega a tiempo, sin embargo, para el torneo EncestaRías que nació en la localidad y que debido a las obras se ha visto obligado a irse a Pontevedra. “Acabouse a tempo”, señaló el alcalde. El gobierno local –consciente de que el crecimiento de ese torneo ha ido a más desde que nació– descarta en todo caso habilitar otros enclaves como Fexdega para que pueda regresar a donde nació. “Fexdega non é un pavillón, senón un recinto que ten as súas eivas e as súas carencias. Esta (en referencia al pabellón de Fontecarmoa) é a mellor infraestrutura deportiva que pode ter esta cidade”. Añadió que, en todo caso, “o Concello vai colaborar con todas as organizacións que queiran facer eventos”. Precisamente los promotores de EncestaRías entienden que el pabellón no llega a tiempo, señalando ya sin ir a mayores que todavía no cuenta con los marcadores.

Además apuntan que tal y como está configurado el torneo este año Fontecarmoa ya se quedaría pequeño porque sería imposible meter en el rezomado pabellón a toda la gente que tiene previsto asistir a partidos como el del Mónaco-Real Madrid. De ahí que habilitar Fexdega de forma provisional para acoger un evento de estas dimensiones sería una fórmula para que siguiese creciendo, pero en Vilagarcía y no en la capital de provincia en donde está ahora.

El pabellón de Fontecarmoa ha experimentado una gran reforma | GONZALO SALGADO



Varela indicó que Vilagarcía es “a cidade galega que máis infraestruturas deportivas ten por habitante con sete pavillóns e nove campos de fútbol”. Presumió de ser una localidad con “moito deporte e disciplinas distintas. Herdamos infraestruturas de gobernos pasados, pero o esforzo que se está facendo nelas por parte deste executivo é superior á de épocas anteriores”.



De hecho hizo referencia también a la ampliación de la piscina municipal, que está proyectada y en la que también se invertirá una cantidad millonaria. De forma paralela también se ejecutaron mejoras en el vaso actual, que se ha reabierto hace poco, para que esté perfecto una vez que se amplíe con otro de medidas similares.



En este mandato también se ha llevado a cabo el cambio del césped artificial del campo de fútbol Manuel Jiménez y una acción de las mismas características en el campo de Berdón, en Trabanca Badiña. “Haberá a quen lle siga parecendo insuficiente o esforzo que se está facendo, pero os feitos están aí”, señaló el primer edil.