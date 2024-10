Vilagarcía y Ribeira se llevan la mayor inversión de unos Presupuestos sin grandes sorpresas en Arousa

La ampliación de la depuradora de Ferrazo, con 31,4 millones de euros, se lleva la mayor partida en las comarcas de O Salnés, Ulla-Umia y Barbanza de los Presupuestos de la Xunta que, eso sí, no dejan grandes sorpresas en Arousa. No hay ninguna gran obra inesperada, mientras que sí siguen a la espera de partidas concretas diversas demandas y aspiraciones, sobre todo en el ámbito industrial y comercial.



La EDAR vilagarciana no es la única actuación en materia de saneamiento, ya que también se contemplan 6,6 millones para la depuradora de Cambados, una ampliación que ya está en marcha. La siguiente gran actuación que se contempla es al otro lado de la Ría, en Ribeira, donde se pondrá en marcha la anunciada residencia, que seguirá el nuevo modelo de atención y cuidados, con más habitaciones individuales con baño y una apuesta por las nuevas tecnologías. Se destinan para esta obra 7,3 millones en 2025 y otros 4,3 para el siguiente año, 2026.

Infraestructuras sanitarias

Junto con el saneamiento, la sanidad es la que se lleva una mayor parte de los anuncios de la Xunta para el próximo ejercicio. En este sentido, el grueso se va una vez más para Vilagarcía, con 9,2 millones de euros para la construcción del centro de salud nuevo de A Comandancia, una obra plurianual que tendrá otros 11,6 millones de euros en 2026 y que, en la actualidad, está en proceso de licitación, pendiente de una adjudicación que no debería estar lejana, ya que los plazos que marcan desde la administración autonómica pasan por comenzarla a finales de este año.



Pero en Vilagarcía no será la única obra en materia sanitaria la del centro de salud, ya que también se destinan 817.476 euros para la adquisición de equipamiento para el Hospital do Salnés. Aunque en este ámbito, la mayor inversión se la lleva la zona norte, con cinco millones para el Hospital do Barbanza, que sumarán otros cinco en 2026. En estas instalaciones, está anunciada la construcción de una unidad de críticos y un hospital de día. Además, se destinan 340-000 euros a renovar los ecógrafos.

El ansiado ascensor de Carril

Los centros educativos se llevan otra parte importante de la inversión de la administración autonómica en las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia para el próximo año (en este punto no hay actuaciones que afecten a Barbanza). La mayor cuantía se destina a una obra muy esperada y polémica, la ampliación del instituto Aquis Celenis, en Caldas de Reis, para la que reservan 3.631.368 euros para 2025.

La segunda actuación más importante será la ampliación del CIFP de Fontecarmoa, que ya está en marcha y a la que se destinan 3,2 millones para el próximo ejercicio. Aunque no aparece en el libro de inversiones reales de los Presupuestos, que se puede consultar en la web de Facenda, ni tampoco en la memoria de la Consellería, el delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, anuncia otras inversiones importantes para las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia en materia educativa.



La más ambiciosa, en cuanto a colegios, sería la ampliación del Arealonga, para la que el responsable autonómico anuncia 640.000 euros. Se trata de una actuación que ya se había avanzado a finales del año pasado, necesaria tras la integración administrativa en el centro de la Escuela Infantil Vagalume y que contempla, entre otras cuestiones, la construcción de una galería cerrada para unir ambos edificios; la reorganización de los espacios del colegio; el reacondicionamiento de la casa del conserje para ubicar la zona administrativa y la mejora de la eficiencia energética en las zonas en las que aún no se llevó a cabo, con el aislamiento de fachadas, inyección en cámaras, sustitución de cubiertas e instalación de led.



Además, en este colegio se instalará un ascensor, al igual que en el IES O Carril, según anunció Reguera. Para esta última obra se destinan 169.000 euros, que permitirán dar salida a una demanda histórica de la comunidad educativa, tanto profesores y equipo directivo como familias, que llevan años luchando por esta cuestión.



En materia educativa también se destinan, anunció el delegado territorial, 729.824 euros para la cubierta d ela pista del CEIP Sestelo, de Baión; 300.000 para el colegio de San Roque, también en Vilanova; 850.000 para la ampliación del CEIP San Tomé y 900.000 a repartir (por igual) entre los centros Rosalía de Castro (O Grove), Julia Becerra Malvar (Ribadumia) y Coirón-Dena (Meaño), aunque estas actuaciones no aparecen con partida concreta, como sí están las del Aquis Celenis o la del CIFP de Fontecarmoa.



Otras actuaciones

Por otra parte, la serie de inversiones de los Presupuestos contempla 240.000 euros para la remodelación de los juzgados de Vilagarcía, donde está previsto mejorar su distribución espacial y confortabilidad, mientras se espera por la demandada y necesaria cuarta sala. En Caldas, el presidente del PP en Pontevedra, Luis López, anuncia obras de mejora energética en el edificio judicial. Además, tanto López como Reguera destacan una partida de 169.000 euros para la adquisición de suelo para viviendas en Vilagarcía. A todo esto se sumaría el nuevo Polo de Emprendimiento en Vilanova, por 120.000 euros; la construcción de departamentos de usuarios en el puerto de Sanxenxo, por 545.000 euros; los 294.000 euros para mejorar la iluminación y el firme en Tragove (Cambados); los 242.950 euros para la recuperación de Porto Piñeiro, en Valga; los 1,7 millones para finalizar la obra en el BIC de Sálvora; o los 158.236 euros para obras en el Polígono Industrial do Pousadoiro, en Vilagarcía. Sería, por tanto, cerca de 58 millones para las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia, según concluyó el delegado autonómico.

Demandas pendientes

Tras este anuncio, quedan por tanto pendientes actuaciones esperadas, como la intermodal de Vilagarcía; el centro de salud de Caldas; la ampliación de O Pousadoiro y del centro de salud de Moraña; el comedor del Alfonso VII, de Caldas; la obra en la lonja de Tragove o la ampliación del Náutico de Cesures, entre otras.