Un vivero de empresas en O Pousadoiro: La apuesta para emprendedores del Partido Popular

El Partido Popular llevará, como medida en el programa electoral, la creación de un vivero de empresas en los terrenos de O Pousadoiro que son de titularidad municipal. Se trata e una superficie que, según desgranó Jesús Rey, darían para una decena de naves, cuatro salas polivalentes, una de reuniones y un espacio para asociaciones empresariales.

Una propuesta valorada en 1,2 millones de euros que, defienden desde la candidatura que lidera Ana Granja, se podría financiar a través de los fondos Next Generation que, defiende Rey, no se están utilizando para la creación de empleo. Esto es precisamente lo que pretenden desde el Partido Popular, que defiende que en Vilagarcía las empresas no se asientan por la falta de suelo y por la dificultad en los trámites, debido a la tardanza de años.

Destinado a aquellos emprendedores que lleven menos de dos años con un negocio y priorizando los perfiles relacionados con la economía circular, lo tecnológico (como las startups) o las actividades ecológicas, la estancia tendría un periodo máximo de cinco años ya que este es el tiempo, explica Rey, en el que tarda una empresa en asentarse.

Defienden las buenas comunicaciones de O Pousadoiro, tanto con el Puerto de Vilagarcía como incluso del de Marín o Vigo o de la estación de ferrocarril, por lo que consideran que se trata de la ubicación idónea.

Rey también incidió en la falta de servicios, como buena conexión a internet o de otro tipo, que existen en el municipio para ofrecer a las empresas en suelo industrial y ve necesario una solución para ello. Además, aseguran que los precios son elevados. Desde el PP señalan que al menos tres emprendedores, que ahora se encuentran vendiendo para toda Europa, quisieron asentarse en el municipio pero no lo lograron.

"Lo que queremos es que vengan empresas", explica Granja. "Sobre todo por lo que significa para la creación de empleo de calidad", apunta Rey. El periodo necesario para poner en marcha esta idea es de dos años.