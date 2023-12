La Xunta presume de invertir cinco millones de euros en la mejora de centros educativos de Vilagarcía

La Consellería de Educación presumió ayer de que en esta legislatura va a invertir cinco millones de euros en obras en centros de Vilagarcía. Así, hizo mención a que antes de que finalice el año va a sacar a licitación la ampliación del Centro Integrado de FP Fontecarmoa, con un importe de casi 3,8 millones de euros, y que a lo largo de 2024 también contratará las actuaciones previstas en el CEIP Plurilingüe Arealonga.



Desde la Xunta indicaron que estos dos proyectos se suman a las mejoras realizadas en el CEIP Plurilingüe de Vilaxoán, el IES de Carril, el Instituto Castro Alobre y las instalaciones fotovoltaicas del Armando Cotarelo Valledor y del Centro de Educación Especial CEE.



También recordaron que la ampliación en Fontecarmoa supondrá una nueva superficie total de 2.210,29 metros cuadrados construidos, de los cuales, la mayoría –1.875,29– serán sobre el edificio de talleres, mientras que el principal crecerá en 335 metros cuadrados. “A actuación permitirá que o centro conte con novos espazos para talleres, ao tempo que se solucionan problemas puntuais nos xa existentes. Crearase, así mesmo, un soto técnico no edificio de talleres que aglutinará as instalacións do centro e colocarase un novo sistema de xeración de calor mediante biomasa para todo o complexo educativo”, detallaron.



También se reorganizarán los espacios en el edificio principal, creando una nueva sala de reuniones y un local para vivero de empresas. En paralelo, se aprovechará para mejorar la accesibilidad en el conjunto del CIFP, incorporando en ambos edificios un ascensor y aseo adaptado.



En cuanto al Arealonga, desde la Xunta explicaron que el proyecto de ampliación está actualmente en supervisión y la inversión prevista es de 635.000 euros. Tras la integración de la EEI Vagalume en este centro se propone la reorganización de los espacios del colegio, al tiempo que se construye una galería cerrada de conexión entre los dos edificios. Asimismo se reacondicionará el espacio interior de la antigua casa del conserje para ubicar la zona administrativa.