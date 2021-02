Reencuentro con la victoria

El Ribadumia rompió su racha negativa al derrotar ayer en A Senra al Atios con un tempranero gol de Cerqueiras. Una victoria trabajada desde el orden y la solidaridad defensiva, ya que los aurinegros jugaron con diez desde el minuto 38 cuando fue expulsado Javi Domingo con roja directa. Después de cinco derrotas seguidas, el equipo de Luis Carro sale del bache de resultados y alcanza los 18 puntos, uno menos que su rival de ayer, que ha jugado un partido más.





Luis Carro introdujo cinco cambios en el once respecto al equipo que cayó el sábado en O Couto ante la UD Ourense. El técnico local, que al igual que su homólogo del Atios José Tizón no pudieron seguir el partido desde el banquillo al estar sancionados, cambió el dibujo a un 1-4-2-3-1 con Fandiño por detrás del punta Cris López. El Atios, también con variaciones para este aplazado entre semana, empezó el partido mal. A los dos minutos y medio Sergio de Paz perdió el balón al borde del área ante la presión de Cerqueiras, que en el mano a mano ante Diego lo batió por abajo con precisión. El 1-0 fue una inyección anímica para un Ribadumia lastrado mentalmente por sus últimas cinco derrotas. En el primer cuarto de hora el partido estuvo equilibrado, con ritmo alto de balón sobre un césped mojado pero en buenas condiciones para dar fluidez a la circulación de la pelota. El Atios dio su primer aviso en un balón a la espalda de la zaga local que metió Joni sobre Mintegui, cuyo disparo centrado atrapó sin problemas Roberto Pazos. Cerqueiras dio respuesta en una buena acción individual que finalizó con un disparo desde fuera del área por encima del larguero.





Superado el cuarto de hora de partido, el Atios tomó claramente el mando. Se pasó a jugar en el campo de un Ribadumia sin capacidad para tener el balón ante la buena presión de su rival y también sin opción de contragolpear. Al equipo aurinegro le tocó trabajar en defensa y tuvo dificultades para sacar el balón de su área en jugadas a balón parado.





El Atios fue creciendo en el partido con el paso de los minutos, pero dentro del área le faltó claridad para finalizar en el último pase. El central local Javi Domingo cortó providencial un pase atrás de Joni mediada la primera parte. El propio Joni tuvo otra ocasión en una falta lateral lanzada rápido con astucia por Mota, pero el remate flojo y centrado lo paró Pazos.





Expulsión

El Ribadumia no estuvo cómodo en la primera parte y el partido se le complicó en el minuto 38 con la expulsión de Javi Domingo, que agarró a Joni fuera del área cuando este se quedaba en el mano a mano ante Pazos tras un buen pase interior filtrado por Mota. Los locales protestaron el color de la cartulina, al considerarlo abusivo. En inferioridad, Óscar Iglesias retrasó su posición al centro de la defensa para acompañar a Miguel y el guión del partido no cambió demasiado hasta el descanso, con un Atios que no tradujo en remates sus aproximaciones.





El central Eloy entró por el delantero Cris López tras el descanso, quedándose Fran Fandiño como la referencia ofensiva en un dibujo 1-4-4-1 de los locales. La segunda parte empezó con un disparo de Xoel, muy activo en banda derecha, que rechazó a córner Pazos. El Atios dio amplitud al campo con De Paz en la izquierda y el propio Xoel en la derecha, muy avanzados para tratar de profundizar por fuera ante un Ribadumia que tuvo que agazaparse en su campo con diez. El Atios interpretó bien su superioridad y fue generando ocasiones sin pausa, pero también sin puntería. Avisaron Xoel y Joni. Pero con el paso de los minutos el equipo visitante comenzó a equivocarse en la toma de decisiones en campo contrario.





El cuerpo técnico local introdujo el segundo cambio a la hora de juego. Entró Charles en punta para tratar de oxigenar a su equipo y molestar el inicio de cada ataque posicional visitante. El Atios se atascó y le costó generar ocasiones. El segundo entrenador visitante, el exjugador del Celta y Zaragoza Salva Martínez, dio indicaciones mediada la segunda parte a Marquitos y Totti, que fueron los primeros cambios del Atios. Nada más entrar Marquitos perdonó el 1-1 en un disparo dentro del área en posición inmejorable que envió demasiado cruzado. A falta de un cuarto de hora para el final el Ribadumia volvió a refrescar y reorganizar el equipo con la entrada al campo de Carlos y Cheri. A pesar de la inferioridad numérica el equipo local fue capaz de llegar a los últimos diez minutos bien armado y con frescura para frenar las acometidas de su rival. No concedió ni una sola opción de remate al Atios en el tramo final y consiguió cerrar con solvencia y su portería a cero un partido que revitaliza sus opciones de permanencia.