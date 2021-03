Caldas conmemora el Día Forestal con la plantación de 60 cerezos en sustitución de eucaliptos en Saiar

El Concello de Caldas ha plantado esta semana 60 cerezos en unos terrenos de la Comunidade de Montes de Saiar, en el lugar de Igrexa, donde anteriormente tenía eucaliptos que han sido eliminados para dar paso a estas nuevas especies. De este modo, la villa termal se adelante a la conmemoración de Día Mundial Forestal, que se celebra el próximo día 21, siendo ya la decimoséptima edición, lo que ha supuesto plantar más de 5.000 ejemplares de especies autóctonas.





El Ayuntamiento siempre ha optado por robles, castaños, abedules, nogales... Y en esta ocasión cerezos. La plantación contó con la participación del alcalde, Juan Manuel Rey, y otros miembros del gobierno local. En esta ocasión no fue posible la participación de los centros escolares de Caldas, como ya era tradición, debido a las restricciones por la Covid-19. En su lugar asistió personal de la Consellería de Medio Rural y voluntarios de la Asociación Asoprovida, que ya venía colaborando en ediciones anteriores. Además, según fuentes municipales, “as datas tamén tiveron que anticiparse polo cambio climático e a necesidade de plantar as cerdeiras nesta época e non demorar máis tempo á súa plantación”.





El regidor caldense destacó su “compromiso como alcalde” con esta conmemoración y valoró “moi positivamente a colaboración dos centros escolares nos anos anteriores, así como do seu profesorado, coa recuperación medioambiental e forestal do municipio”. También agradeció su colaboración a la Xunta, la Comunidade de Montes de Saiar y a los voluntarios participantes.





Por su parte, el concejal de Medio Rural y de la parroquia de Saiar, Juan Carlos Ortigueira, agradeció que esta plantación tuviera lugar en esta parroquia y confió en seguir con la plantación de muchas más especies autóctonas en Caldas que sustituyan progresivamente a las plantaciones de eucaliptos.