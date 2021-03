Entra en servicio la patrulla de la Policía Local para control de las medidas anticovid en la hostelería

La patrulla especial de la Policía Local de Ribeira para controlar que se cumple con el plan de hostelería segura se puso en servicio durante el pasado fin de semana. Según informaron fuentes policiales, en las vigilancias realizadas se pudo comprobar el cumplimiento por parte de hosteleros y de clientes, por lo que no se denunció ninguna infracción, pese a que varias personas indicaron que habían sido testigos de aglomeraciones, así como de gente que no hacía uso de las mascarillas, no respectaban la distancia de seguridad o fumaban mientras compartían mesa con otras personas. De igual modo, también realizaron varios requerimientos para que antes del próximo viernes los locales tengan expuesto el cartel del aforo o capacidad máxima permitida tanto en su interior como en la terraza, sí como inutilizar las mesas innecesarias en las terrazas mediante bandas o adhesivos para cumplir con el 50% de su capacidad, entre otras cuestiones.

Por su parte, la Policía Local de Boiro intensificó la vigilancia para que se cumplan las medidas y restricciones decretadas para el control de la situación epidemiológica, y durante el pasado fin de semana interpuso tres denuncias a personas por fumar en la calle sin mantener la distancia de seguridad. Además, los agentes municipales realizaron varios avisos para evitar que se formasen aglomeraciones, sobre todo en lugares como el paseo marítimo de Barraña, las pistas de A Boqueira de A Negral o en la calle peatonal.