Detenido un individuo en Boiro por desobediencia, resistencia y amenazas a agentes municipales

Un individuo fue detenido pasadas las cinco y media de la tarde del domingo en Boiro bajo la acusación de los delitos de desobediencia, resistencia, amenazas e insultos a agentes de la autoridad. Según detallaron fuentes municipales, dicha intervención tuvo lugar cuando una patrulla de la Policía Local que iba de paisano para realizar controles y vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas anticovid se dirigió a una persona que no llevaba puesta la mascarilla cuando transitaba por la Rúa Manuel María, a la altura de la calle peatonal. Según parece, en ese momento, un hombre que aparentaba encontrarse en estado ebrio se dirigió a los agentes municipales para increparlos y luego se subió a un vehículo para emprender la marcha.





En ese momento, al comprobar esa situación y ante los síntomas que parecía presentar, los policías locales fueron hacia ese conductor para hacerle la prueba de alcoholemia, pero se encontraron con su negativa a realizarla, además de que salió del coche y empezó a insultar y amenazar a los agentes. Ante esos hechos, fue cuando se decidieron a arrestarlo, encontrándose con la oposición de ese individuo, por lo que se vieron en la obligación de tomas medidas para reducirlo, esposarlo e introducirlo en el coche patrulla para su posterior traslado a la Jefatura de la Policía Local. Allí prosiguieron con las diligencias, tras las que procedieron al traslado del detenido a los calabozos del cuartel de la Guardia Civil, que ayer lo pasó a disposición del juzgado de guardia, cuyo titular decretó su puesta en libertad con cargos.





Desde la Policía Local boirense indicaron que, con motivo de dicha labor de control y vigilancia de las medidas de seguridad e higiene para el control de la situación epidemiológica, en la última semana interpuso 74 denuncias, 22 de ellas por el uso indebido de la mascarilla, 20 por fumar en la vía pública, otras 20 por aglomeraciones de más de 4 personas no convivientes, 11 por comer o beber en la calle sin respetar las medidas de seguridad y una a un local por exceder su aforo. Por su parte, la Policía Local de Ribeira denunció en torno a las tres y media de la tarde del domingo a un hombre de 38 años y a una mujer de 22 años, vecinos de la localidad coruñesa de Oleiros -no se confunda con la parroquia ribeirense del mismo nombre- por infringir el cierre perimetral que en ese momento existía para la área sanitaria de A Coruña, y que no se levantó hasta ayer. Los agentes municipales los descubrieron en un local hostelero de la zona de Xarás cuando estaban realizando un control y vigilancia del cumplimiento de las normas en la hostelería. Ambos serán propuestos para sanción ante la Xefatura de la Delegación Territorial de la Consellería de Sanidade.