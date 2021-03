La Xunta eleva a Cesures al nivel máximo y mantiene el alto en Vilanova y Cambados

El Comité Clínico decidió ayer elevar a la alerta máxima de restricciones (nivel 1) a Pontecesures por la incidencia acumulada de los últimos días y los nuevos casos, que han sido determinantes. Así pues a partir de este mismo viernes el municipio quedará cerrado perimetralmente y no se podrá ni entrar ni salir de él salvo causa justificada. Además el nivel 1 implica el cierre total de la hostelería, que sí podrá ofrecer el servicio de “para llevar”. La subida de nivel medio a nivel máximo para Pontecesures es el cambio destacado anunciado a última hora de ayer por el Sergas. No hay modificaciones para las restricciones ni para los niveles que ya existen en Cambados y Vilanova. Los dos concellos de O Salnés -los únicos que están en nivel alto- continuarán igual al menos hasta que el Sergas decida lo contrario. La capital del albariño contaba ayer con 30 casos activos, según los datos oficiales, y en Vilanova son 31. En el resto de los municipios salinienses la mejoría es destacada.





Una atención de premio

Por otra parte el Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia ha distinguido con el Premio ás Boas Prácticas Profesionais 2021 al Servizo de Atención Psicosocial de Urxencia pueta en marcha por el área de Servizos Sociais del Concello de Vilagarcía durante la crisis sanitaria del coronavirus. Tal y como señalan desde la administración local el galardón reconoce la calidad del proyecto y la eficacia de la intensa labor realizada por Servizos Sociais a la hora de dar cobertura a las necesidades básicas y urgentes de las personas más vulnerables durante los meses del confinamiento y las semanas posteriores. El servicio se puso en marcha el día siguiente de la entrada en vigor del Estado de Alarma y empezó a desactivarse de forma progresiva a finales del mes de mayo.





El proyecto premiado y aplaudido fue promovido por un equipo técnico conformado por la edila del área, Tania García, la coordinadora del departamento, Iria Camba y la trabajadora social Noela Lorenzo. A este también se sumó la trabajadora social de Cáritas Montserrat Rosales. En todo caso fue un proyecto que bebió y contó con el apoyo de numersosos colectivos y departamentos municipales. De hecho, como así señalan desde Ravella, fueron más de cien las personas implicadas contando al personal directo del propio servicio (25 personas) y 30 voluntarios de otros departamentos municipales y más externos.





Red comunitaria

El proyecto creó una red comunitaria de recursos y acciones que se adaptaron a la situación inédita que se estaba viviendo. Sobre todo se pensaba en aquellas personas en situación de vulnerabilidad o con un mayor riesgo de desprotección durante la crisis sanitaria.





En primer término se habilitó un teléfono de urgencias 24 horas desde el 16 de marzo y una atención general a la ciudadanía con otras tres líneas. Se prestó especial atención a las personas mayores dependientes que vivían solas a las que se les hizo un seguimiento telefónico con pautas y material para pasar el confinamiento. A las personas sin hogar se les habilitó un albergue provisional en las dependencias de Fexdega con 35 plazas, así como establecimientos hoteleros y el propio albergue de la Cruz Vermella. También se habilitó un alojamiento de urgencia para víctimas de violencia de género entre otras acciones.

Las cifras hablan por sí solas y apuntan a que este servicio de urgencia realizó un total de 4.223 intervenciones y atendió a 1.272 unidades familiares y a 305 personas de forma individual.





La edila Tania García valoró ayer muy positivamente el premio al suponer “o máximo recoñecemento ao inmenso esforzo realizado por todo o equipo para dar resposta a unha situación de emerxencia nunca antes vivida e que tiña o obxectivo de non deixar atrás a ninguén”. Entiende además que “o galardón revaloriza a importancia dos Servizos Sociais e o labor que se presta dende a administración pública, a veces denostada, pero que con exemplos como este demostra a súa utilidade e beneficio para o ben común”.





El premio fue recibido con gran satisfacción en todo el departamento que impulsó el laureado proyecto.





Notable mejoría en el área sanitaria tanto en casos activos como en hospitalizaciones

El gerente del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, José Ramón Gómez, realizó ayer valoración de la situación tanto en casos activos como en hospitalizaciones. Gómez apuntó a que la situación ha mejorado notablemente tanto si tenemos en cuenta la incidencia acumulada a 14 días como a 7. Eso sí, reconoció que con la tercera ola “a situación na área sanitaria foi complicada, sobre todo no tema hospitalario”. Recordó que “hai que ter en conta que sa restricións se toman precisamente para que o sistema hospitalario non colapse. Que se hai que acoder a un hospital ou a un centro de saúde se poida atender ao paciente”. En este sentido Gómez se refería no solo “a pacientes de Covid, senón que hai patoloxías que ineludiblemente o sistema sanitario ten que atender. Afortunadamente a situación agora é moito mellor”.

Según los últimos datos facilitados por el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés hay 20 personas ingresadas en planta en los centros hospitalarios que dependen de esta Xerencia. De ellas 15 están en el Complejo Hospitalario de Pontevedra y solo cinco en el Hospital do Salnés. En lo que respecta a la Unidad de Críticos de Montecelo hay nueve personas ingresadas. El número de casos activos en el global del área es de 442, una cifra que sigue bajando de forma sustancial.