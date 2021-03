El gobierno provincial reclama a la Xunta que “desconxele” el precio de la hora del SAF

La Diputación de Pontevedra reclama a la Xunta la inmediata actualización del precio de la hora que paga a los concellos por la prestación del Servizo de Axuda no Fogar ( SAF), dado que “abona so 9,70 euros/hora por un servizo que está sendo adxudicado en cifras próximas o dobre, causando así un forte impacto nas economías municipais”. El acuerdo fue adoptado en el Pleno provincial con los votos favorables del PSdeG-PSOE y el BNG y la abstención del PP.





El gobierno provincial destaca que el SAF se gestiona por los ayuntamientos por su cercanía a las personas usuarias, pero se trata de un servicio de competencia autonómica. La Xunta lo financia con un módulo horario que está congelado desde el año 2016, y que el gobierno provincial considera que “quedou totalmente desfasado polo transcurso do tempo, polo impacto da pandemia e, fundamentalmente, tralo incremento do Salario Mínimo Interprofesional no ano 2020”.





La Diputación denuncia que la Xunta viene de recibir este año 45 millones de euros extra para reforzar la atención a la Dependencia y que el SAF es el pilar de la atención en Galicia. Por tanto, exige la actualización inmediata del módulo que perciben los ayuntamientos, cuando menos a 12 euros por hora de prestación. Además, se solicita un compromiso de la Consellería de Benestar para seguir actualizando el módulo durante los dos próximos años hasta alcanzar el 100% del coste real en precios de mercado. Finalmente, la Diputación pide un gran pacto gallego entre todas las fuerzas políticas para mantener en el futuro un sistema de financiación del SAF “xusto e equilibrado”.





El diputado Carlos López Font subrayó que el SAF se convirtió “nun problema que indigna a todos os alcaldes e alcaldesas de Galicia, incluidos os do PP, un quebranto especialmente grave para os concellos máis pequenos, que son incapaces de seguir asumindo o crecemento no custe”. Por este motivo exigió que se “ desconxele” el precio que paga la Xunta por un servicio autonómico en el que los ayuntamientos deberían limitarse a colaborar en la gestión y que se deje de “afogar” unas economías municipales que ya están “exhaustas” por todas las competencias “impropias” asumidas durante la pandemia.